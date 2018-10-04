Ölüme şekersiz davetiye: Diyet kola

Diyet kola şeker, tansiyon, obezite gibi bir çok hastalığa neden oluyor.

Birçok kaynaklarda geçtiği gibi daha öncesinde doğurganlığı önlemek için kısırlık ilacı olarak eczanelerde satılarak başlanan ve daha sonra içecek haline getirilen kola, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Ünlü yazar Karen Hill, 'Yeteeerr! Artık Diyet Yapmak İstemiyorum' adlı kitabında bu içeceklerin neden olduğu 12 hastalığı anlattı. Karen Hill, insanların kolaya olan düşkünlüğüne değinerek, 'Türkiye'de adeta bir kola bağımlılığı var' dedi.

Günde 2 litre kola tüketenler var.

İnsanların kolayı bırakmakta çok güçlük çektiğine değinen Hill, "Bırakmaya karar verdikleri ilk gün korkunç migren ağrıları, titremeler, asabilik ve uykusuzluk yaşıyorlar.Fakat iki günü atlattıktan sonra bomba gibi oluyorlar" diyor.

İşte bırakmanız için en önemli 12 hastalığa sebep...

1- Fazla kilo ve yağlanma

2- Karaciğer hasarı

3- Diş çürümesi

4- Böbrek taşları ve Kronik böbrek hastalığı

5- Asit reflü

6- Kemik erimesi

7- Hipertansiyon

8- Kalp hastalığı

9- Sindirim bozukluğu

10- Alzheimer (hafıza kaybı)

11- Kanser

12- Şeker Hastalığı

SAĞLIK Günde 8 litre kola içiyor!