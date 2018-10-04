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Ölüme şekersiz davetiye​: Diyet kola! Diyet kolanın zararları nelerdir?

Ölüme şekersiz davetiye: Diyet kola

Türkiye'de milyonlarca kişinin tükettiği kolanın zararları saymakla bitmiyor. Özellikle de yeni nesildeki kısırlığın nedenlerinden biri olarak da gösterilen kola, obeziteden tansiyona, kemik erimesinden diyabete birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İlk etapta ilaçla tedavi edilebilen bu hastalıklar, ilerleyen zamanlarda ölüme yol açabiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Diyet kola şeker, tansiyon, obezite gibi bir çok hastalığa neden oluyor.
Diyet kola şeker, tansiyon, obezite gibi bir çok hastalığa neden oluyor.

Birçok kaynaklarda geçtiği gibi daha öncesinde doğurganlığı önlemek için kısırlık ilacı olarak eczanelerde satılarak başlanan ve daha sonra içecek haline getirilen kola, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Ünlü yazar Karen Hill, 'Yeteeerr! Artık Diyet Yapmak İstemiyorum' adlı kitabında bu içeceklerin neden olduğu 12 hastalığı anlattı. Karen Hill, insanların kolaya olan düşkünlüğüne değinerek, 'Türkiye'de adeta bir kola bağımlılığı var' dedi.

Günde 2 litre kola tüketenler var.

İnsanların kolayı bırakmakta çok güçlük çektiğine değinen Hill, "Bırakmaya karar verdikleri ilk gün korkunç migren ağrıları, titremeler, asabilik ve uykusuzluk yaşıyorlar.Fakat iki günü atlattıktan sonra bomba gibi oluyorlar" diyor.

  • İşte bırakmanız için en önemli 12 hastalığa sebep...
  • 1- Fazla kilo ve yağlanma
  • 2- Karaciğer hasarı
  • 3- Diş çürümesi
  • 4- Böbrek taşları ve Kronik böbrek hastalığı
  • 5- Asit reflü
  • 6- Kemik erimesi
  • 7- Hipertansiyon
  • 8- Kalp hastalığı
  • 9- Sindirim bozukluğu
  • 10- Alzheimer (hafıza kaybı)
  • 11- Kanser
  • 12- Şeker Hastalığı

Günde 8 litre kola içiyor!
SAĞLIK
Günde 8 litre kola içiyor!

Diyet kola ile şekerli kola arasındaki şoke eden fark
OYNAT 00:23
Diyet kola ile şekerli kola arasındaki şoke eden fark
Diyet kolay ile şekerli kola ateşte ısıtılınca ortaya çıkan fark izleyenleri şoke ediyor.
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