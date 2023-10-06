|
Hayat

Onlarca yıllık serüvene dönüşen eser: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi

Ketebe Yayınları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi iş birliğinde hazırlanacak yeni yayım için Rami Kütüphanesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, edebiyatıyla ve folkloruyla tek başına bir 17. yüzyıl dünyası inşa eden Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, yeniden basılacak. Evliya Çelebi’nin İstanbul’dan Anadolu’ya, Avrupa’dan Kafkaslar’a, Arabistan çöllerinden Mısır’a uzanan yolculuğunun semeresi olarak kaleme aldığı eseri; hem orijinal dili korunarak transkribe edilecek hem de günümüz Türkçesine aktarılacak.

13:22 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
'Evliya Çelebi Seyahatnamesi' için Rami Kütüphanesi’nde lansman toplantısı düzenlendi.

'Evliya Çelebi Seyahatnamesi' için Rami Kütüphanesi’nde lansman toplantısı düzenlendi.

Yalnızca gezip gördüğü yerlere dair coğrafi ve kültürel bilgiler veren bir seyyah olmanın çok daha ötesine geçen Evliya Çelebi’nin eseri, Ketebe Yayınları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle hazırlanacak bu yeni edisyonuyla okurlara farklı bir dünyanın kapılarını tekrar açmayı vadediyor.


Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında Seyahatnâme’nin dünya seyahat yazınındaki önemine vurgu yapılırken, ilim camiası ve günümüz okurları için neden yeni bir neşre ihtiyaç duyulduğuna da değinildi.

Uluslararası çapta geniş bir ekip hazırlayacak

Lansmanda, Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı İlhami Danış yeni hazırlanacak edisyonun detaylarından bahsetti. Hayati Develi, Musa Duman, Zekeriya Kurşun, Slobodon Illic, Marta Andrić gibi Evliya Çelebi üzerine çalışmalar yürüten yerli ve yabancı pek çok akademisyenin doğrudan katkıda bulunacağı projede Robert Dankoff, Donna Landry, Gerald Maclean, Nuran Tezcan gibi isimlerin de danışma kurulunda olması bekleniyor.


Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı İlhami Danış

Daha önce Türkiye’de tam ve eksik olarak pek çok kez yayımlanan Seyahatnâme’nin akademik kriterlere uygun olarak transkribe edileceği ve Evliya üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara yol göstereceği dile getirildi. Günümüz Türkçesine aktarılarak gerçekleştirilecek yayımı ise hem araştırmacıları hem de her seviyeden okuru Evliya’nın dünyasına çekecek. Minyatürler, gravürler, ebrular ve farklı görsel unsurlarla zenginleştirilecek bu özel edisyon, günümüzden 350 yıl öncesine uzanan canlı ve renkli bir köprü olacak.



#Ketebe Yayınları
#Evliya Çelebi Seyahatnamesi
#Evliya Çelebi
#Rami Kütüphanesi
#FSMVÜ
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?