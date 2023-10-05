Ketebe Çocuk Tiyatrosu perdeyi açıyor

Ketebe Yayınları, Didem Demirel’in kaleme aldığı ve Büşra Kayıkçı’nın resimlediği “Renkli Çoraplı Kuzgun” kitabını tiyatro sahnesine taşıyor. Yayınevinin yeni projesi Ketebe Çocuk Tiyatrosu, 2023-2024 Sanat Sezonu’nu kitapla aynı ismi taşıyan oyunla açmaya hazırlanıyor. Proje sayesinde çocuklar, kitaplar aracılığıyla kurduğu dünyayı canlı izleme şansı elde edecek. Ezgi Ergün’ün yönetmenliğindeki oyun, 7 Ekim’de Üsküdar Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde prömiyer yapacak. Yazar Demirel, kitabın tiyatro olma sürecini ve hissettiklerini Yeni Şafak ile paylaştı.

Kitapları sayesinde çocuklarla çok sık bir araya geldiğini belirten yazar, okul etkinliklerinde buluştukları miniklerden aldıkları yorumlarla işlerini daha farklı noktalara taşıdığını söyledi. Demirel çocuklarla daha çok buluşmanın yollarını ararken tiyatro fikrinin ortaya çıktığını ifade ederek, “Ekip arkadaşımız, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan İlayda Uyar’nın fikriydi aslında. Sonrasında büyüdü, gelişti ve kurumsal iletişim koordinatörümüz Esad Sivri Bey’in de desteğiyle bir Ketebe Çocuk projesi olarak Ketebe Çocuk Tiyatrosu ortaya çıktı. Projenin fikir aşamasından itibaren Tiyatro Park ekibiyle sık sık görüştük. Ezgi Ergün, İlayda Uyar, İzel Nişancı, Mehmetcan Tapar, Onur Doğan, Uğur Karasakal’dan oluşan ekibimize özverileri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ketebe Çocuk Tiyatrosu yeni oyunlarla devam edecek. Yine kitaplarımızdan uyarladığımız oyunlar olacak bunlar. Çalışmalara başladık.” dedi.





ÇOCUKLARLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Yayınevinin çocuk kitapları arasından oyunlaşacak esere, tiyatro ekibinin karar verdiğine işaret eden Demirel, yaşananları ve mutluluğunu şöyle özetledi: “Tiyatro ekibi, senaryo çalışmalarına başlamadan tüm kitaplarımızı inceledi. Projeye kitabımla başlamayı önerdiler. Ketebe Çocuk’un ilk kitabı olması sebebiyle de anlamlı oldu. Tabii bu en çok beni mutlu etti. Öyle ama, buna kim sevinmez. Yaklaşık bir yıldır proje çalışmaları devam ediyor. Yönetmenimiz Ezgi Ergün, kitabı senaryoya uyarladı. Eserin ruhunu bozmadan uygun sahneleri incelikle işledi. Sonrasında kostüm tasarımlarında Neşe Hatun, yeteneklerini gösterdi. Özellikle Menesse’nin çoraplarına bayılacaksınız. Sahne ve dekor için de Vedat Oyuryüz ve Gizem Gürman Güdek’e teşekkür ediyorum. Provalar, tasarım süreçleri hepsi çok keyifli geçti. Şimdi tek istediğimiz çocuklarla buluşmak. Bunun için sabırsızlanıyoruz.”





KOCA AYI ÇOK GÜLDÜRECEK

Provalarda duygulandığını dile getiren Demirel “Oyunu izledim. Yoo, ağlamadım gözüme toz kaçtı. İzleyicileri çok keyifli bir deneyim bekliyor. Özellikle çocukların çok eğleneceğini, çok güleceğini düşünüyorum. Rengini kaybeden koca ayının oturup çocuk gibi küsmesine kim gülmez. Çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen, çocuk kalan herkesi oyunumuzu izlemeye bekliyoruz. Oyunumuzun üç de güzel şarkısı var” dedi.





SEYAHATNÂME’YE YENİ BİR DOKUNUŞ

Ketebe Yayınları, bünyesine yeni ve önemli bir eseri daha katacak. Yayınevi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ni özgün bir edisyona kavuşturacak. Seyahatnâme’nin akademik kriterlere uygun olarak transkribe edilecek ve Evliya üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara yol gösterecek eserin tanıtım toplantısı bu akşam saat 19.00’da Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.



