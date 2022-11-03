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Organ bağışı pandemide azaldı

Yaklaşık 3 yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye’de organ nakil sayılarında düşüş yaşandı, başta kalp ve akciğer nakillerinde belirgin gerileme kaydedildi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Organ bağışı pandemide azaldı
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Yaklaşık 3 yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye’de organ nakil sayılarında düşüş yaşandı, başta kalp ve akciğer nakillerinde belirgin gerileme kaydedildi. Türkiye’de 22 bin 735 hasta, organ ve doku nakli bekleme listelerinde bulunuyor. ürkiye 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle konuşan Organ Nakli Vakfı Başkanı Doktor Eyüp Kahveci, hastalığı olsun olmasın, 18 yaşından büyük herkesin bağışçı olabileceğini söyledi. Kahveci, “Türkiye’de kadavradan organ nakli pandemiden önce yüzde 30 civarındaydı. Aileler ile yapılan görüşmelerde onay alınan bağış oranı yüzde 27’ydi. Pandemide yüzde 20 seviyesine düştü. Bu sene yüzde 17 seviyesinde. Bu konuda toplumsal farkındalığımız artırılmalı.” dedi.

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