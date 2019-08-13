Hayat Organ kardeşliği
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Organ kardeşliği

Kalp nakli olmayı beklerken beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki hasta çocuğun böbrekleri ve karaciğeri, aynı hastanede nakil olmak için beklerken arkadaş olan 3 çocuğa nakledildi. Böbrek nakli yapılan çocuklardan Gökçenur Şimşek, “Benim bir tane ablam varken 2 tane daha kardeşim oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğuzhan Türk (Solda), Tuğba Doyar (Ortada) ve Gökçenur Şimşek (Sağda)
Oğuzhan Türk (Solda), Tuğba Doyar (Ortada) ve Gökçenur Şimşek (Sağda)

İzmir’de kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki çocuk hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, aynı hastanede arkadaş olup nakil olmayı bekleyen 3 çocuğa umut oldu. Salihli ilçesinde yaşayan ve bir yıldan bu yana Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp nakli olmayı bekleyen hastanın geçen ay beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi, çocuklarının böbrekleri, korneaları, karaciğer ve ince bağırsağını bağışlama kararı verdi.

Yapılan testlerde ailenin bağışladığı organlardan böbrekleri, Sağlık Bakanlığı’nın Organ ve Nakil Listesi’nde bulunan ve aynı hastanede tedavi görüp yakın arkadaş olan 17 yaşındaki Gökçenur Şimşek ile 16 yaşındaki Oğuzhan Türk’e, karaciğeri ise 8 yaşındaki Tuğba Doyar’a nakledildi.

DOKTORLARA ZİYARET

Nakil ameliyatlarının ardından tedavileri hastanede bir süre devam eden çocukların dostlukları, hayatlarına yansıdı. Taburcu olmalarının ardından görüşmeye devam eden “organ kardeşleri”, sağlıklarına kavuşmalarının ardından aileleriyle birlikte nakli yapan doktorları ve üniversite rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde ziyaret ederek teşekkür etti.

ARTIK İKİ KARDEŞİM VAR

Organ nakli yapılan çocuklardan Gökçenur Şimşek, aynı anda farklı ameliyathanelerde nakil ameliyatına girdiği Oğuzhan’ı ve Tuğba’yı kardeşi gibi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Benim bir tane ablam varken 2 tane daha kardeşim oldu. Özellikle ameliyattan sonraki 3 haftamız benim gibi böbrek nakli olan Oğuzhan ile beraber geçti. Sürekli benim odama geldi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Taburcu olduktan sonra da görüşmeye devam ettik. Tuğba’nın da sağlık durumu iyi. Telefonla görüşmeye devam ediyoruz. Bize hayat veren aileyle tanışmak isterim. Sonuçta onlar bir evlatlarını kaybettiler ama 3 tane çocukları oldu. Artık bizler de onların evlatlarıyız.”

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  • ÇOK DUYGULANDIM
  • Böbrek nakli ameliyatını yapan Doç. Dr. Taylan Sezer çocukların sağlık durumlarının ciddi olduğunu, nakil olmamaları durumunda onları kaybetme risklerinin bulunduğunu anlattı. Organların kalp nakli bekleyen bir çocuktan alındığını öğrendiğinde duygulandığını belirten Doç. Dr. Sezer, “Ameliyat başladıktan sonra bu duygusallığı bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü bize emanet edilen bir can var. Organ bekleyen bir hastamızı kaybettik ama geriye birden fazla yaşam kazandırdık. Bizi bu çok sevindiriyor. Mutlaka toplumda organ bağışı oranları arttırılmalı.” dedi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise hem büyük bir acıyı hem de sevinci aynı anda yaşadıklarını, yapılan organ bağışıyla çocukların organ kardeşi olduğunu söyledi.

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