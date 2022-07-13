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Organ reddine yapay zekayla teşhis

Boğaziçi ve Harvard üniversiteleri ortaklığında kalp naklinin ardından vücudun organı reddedip etmediğinin erken teşhisle anlaşılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen yapay zeka çalışması literatüre girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Organ reddine yapay zekayla teşhis
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Çalışmayla ilgili bilgi veren Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Turan, herhangi bir nakil sonrasında, bağışıklık sistemi tarafından yabancı bir doku olarak algılanan organın, vücut tarafından ilk aşamada reddedildiğini ve nakil geçiren kişinin ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı birtakım ilaçlar kullandığını anlattı.

DOZLAR AYARLANIYOR

Mehmet Turan, nakilden daha önemli olanın sonraki süreçte uygulanan tedavi yöntemi ve ilaçların dozları olduğunu yineleyerek, “Yaptığımız yapay zeka, karar destek mekanizması olarak pataloglarımıza, doktorlarımıza yardımcı olabilecek. Erken evrede birtakım retlerin olduğunu ve doz ayarlanmasına gidilmesi gerektiğini doktora söyleyebilecek bir sistem” dedi.

Turan, literatüre kazandırılan yapay zekanın hastanelerde kullanılmaya başlanması için birtakım onay ve testlerden geçmesi gerektiğini aktardı.

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