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Hayat Oscar adayı Honeyland (Bal Ülkesi) televizyonda ilk kez yarın ekrana gelecek Arıcılıkla uğraşan son 50 kadından biri
TELEVİZYON

Oscar adayı Honeyland (Bal Ülkesi) ilk kez ​televizyonda

Oscar adayı Honeyland (Bal Ülkesi) televizyonda ilk kez yarın ekrana gelecek: Arıcılıkla uğraşan son 50 kadından biri

Makedonya yapımı olan "Honeyland" (Bal Ülkesi) isimli belgesel, TRT 2'de yarın televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un üstlendiği TRT destekli belgesel, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor. Belgesel, "Yabancı Dilde En İyi Film" ile "En İyi Belgesel Film" kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterildi.

Haber Merkezi AA
Belgesel, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli &quot;Hatice&quot; karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.
Belgesel, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı "Honeyland" (Bal Ülkesi) isimli belgesel, televizyonda ilk kez yarın ekrana gelecek.

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"Yabancı Dilde En İyi Film" ile "En İyi Belgesel Film" kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterilen 2019 Makedonya yapımı "Honeyland" (Bal Ülkesi) belgeseli, 21.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

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TRT destekli belgeselin Başrollerinde Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam'ın yer alıyor. "Honeyland" belgeseli, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

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İki dalda Oscar ödülüne aday gösterilen belgesel, gösterildiği uluslararası festivallerden önemli ödüllerle döndü. Yapım, ABD'de geçen yıl düzenlenen Sundance Film Festivali'nde "Uluslararası Belgesel Film" dalında Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska Büyük Jüri Ödülü'ne, görüntü ekibinden Fejmi Daut ile Samir Luma ise Sinematografi Ödülü'ne layık görüldü.

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