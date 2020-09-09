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Hayat Bir bitmediniz Oscar Ödüllerine En İyi Film için LBGT kriteri getirildi
SİNEMA

Oscar Ödülleri'ne En İyi Film için LBGT kriteri getirildi

Bir bitmediniz: Oscar Ödülleri'ne En İyi Film için LBGT kriteri getirildi

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok beyaz” kampanyalarına maruz kaldı. Hiç de haksız olmayan bu eleştiriler karşısında yenilik yapma yoluna giden akademi, Oscar Ödülleri için 4 temel kriter getirdi. Fakat bu kriterler ile yeni bir eleştirinin de fitili ateşlendi. Hem ekran önünde hem de kamera arkasında uyulması gereken dört yeni ‘çeşitlilik kriteri’ akıllara durgunluk verecek cinsten. LGBTİ'lileri barındırmayan filmler 'En İyi Film' olamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

LGBT, eş cinsellik, çocuk istismarı... Tüm bunlarla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplumunun ahlak yapısını çökertmeyi hedefleyen lobi çalışmalarına Oscar Ödülleri de dahil oldu.

Oscar törenlerinde adaylar arasında çeşitlilik eksikliği nedeniyle tutarlı bir şekilde eleştirilen ve “Oscar çok beyaz” şeklinde protesto edilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri için 4 temel kriter getirdi.

Akademi’den yapılan açıklamada, “Standartlar, sinemaya giden seyircilerin çeşitliliğini daha iyi yansıtmak için ekranda ve kamera arkasında eşit temsili teşvik etmek için tasarlandı” denildi.

Fakat yapılan açıklama ile yeni eleştirinin de fitili ateşlendi.

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En iyi film için istenen dört kriter ise şöyle:

Oscar Akademisi, ‘En İyi Film’ kategorisinde yarışacak adaylar arasındaki çeşitliliği teşvik etmek, ayrıca ekran önünde ve arkasında eşit temsili sağlamak adına uyulması gereken dört temel kriter belirledi. Bu kriterlerin en az ikisini karşılama şartı getirildi.

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İlk kriter, başrol oyuncusunun yeterince temsil edilmeyen bir gruptan olması ve yan rollerin yüzde 30’unun azınlıklardan oluşması ya da filmin, bu toplulukların yaşadığı sorunlara işaret etmesi olarak belirlendi.

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Hepsi tamam da neden LGBT'liler?

İkinci kriter, sahne arkası yönetici ekibin veya teknik ekip üyelerinin tarihsel olarak dezavantajlı gruplardan seçilmelisi; ayrıca bu grubun kadınları, farklı ırkları, LGBTİ’leri ve engellileri de kapsaması oldu.

Diğer iki kriterse, yeterince temsil edilmeyen kişilere staj ve eğitim sunulması, ayrıca filmin pazarlama ve dağıtım ekiplerinde aynı çeşitliliğin sağlanması olarak belirlendi.

Söz konusu yeni kriterler, 2024’te düzenlenecek 96. Akademi Ödülleri ile birlikte hayata geçirilecek.

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