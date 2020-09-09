Bir bitmediniz: Oscar Ödülleri'ne En İyi Film için LBGT kriteri getirildi

LGBT, eş cinsellik, çocuk istismarı... Tüm bunlarla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplumunun ahlak yapısını çökertmeyi hedefleyen lobi çalışmalarına Oscar Ödülleri de dahil oldu.

Oscar törenlerinde adaylar arasında çeşitlilik eksikliği nedeniyle tutarlı bir şekilde eleştirilen ve “Oscar çok beyaz” şeklinde protesto edilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri için 4 temel kriter getirdi.

Akademi’den yapılan açıklamada, “Standartlar, sinemaya giden seyircilerin çeşitliliğini daha iyi yansıtmak için ekranda ve kamera arkasında eşit temsili teşvik etmek için tasarlandı” denildi.

Fakat yapılan açıklama ile yeni eleştirinin de fitili ateşlendi.

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En iyi film için istenen dört kriter ise şöyle:

Oscar Akademisi, ‘En İyi Film’ kategorisinde yarışacak adaylar arasındaki çeşitliliği teşvik etmek, ayrıca ekran önünde ve arkasında eşit temsili sağlamak adına uyulması gereken dört temel kriter belirledi. Bu kriterlerin en az ikisini karşılama şartı getirildi.

OYNAT 00:00 Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18 Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.



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İlk kriter, başrol oyuncusunun yeterince temsil edilmeyen bir gruptan olması ve yan rollerin yüzde 30’unun azınlıklardan oluşması ya da filmin, bu toplulukların yaşadığı sorunlara işaret etmesi olarak belirlendi.

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Hepsi tamam da neden LGBT'liler?

İkinci kriter, sahne arkası yönetici ekibin veya teknik ekip üyelerinin tarihsel olarak dezavantajlı gruplardan seçilmelisi; ayrıca bu grubun kadınları, farklı ırkları, LGBTİ’leri ve engellileri de kapsaması oldu.

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Diğer iki kriterse, yeterince temsil edilmeyen kişilere staj ve eğitim sunulması, ayrıca filmin pazarlama ve dağıtım ekiplerinde aynı çeşitliliğin sağlanması olarak belirlendi.

Söz konusu yeni kriterler, 2024’te düzenlenecek 96. Akademi Ödülleri ile birlikte hayata geçirilecek.

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