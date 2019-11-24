Hayat Otizme özel birim kurulacak
GENEL SAĞLIK

Otizme özel birim kurulacak

Sağlık Bakanlığı, otizm ve MS başta olmak üzere nadir görülen hasta ve hastalıkların takibi için özel daire kuracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dairenin 20 hastaya bir danışman düşecek şekilde planlandığını açıkladı. Danışmanların hastalara her konuda yardımcı olacağını bildiren Koca, “Bu sayede hastaları daha yakın takibe alacağız. Ciddi koruma tedbirleri almış olacağız” dedi. Hastaların rahat ulaşabilmesi için bir danışmanın olmasını planladıklarını belirten Koca, “Danışmanlar onları her noktada yönlendirecek, yardımcı olacak ve hem de eğitimlerini sağlayacak. Bu tarz hastalar sahipsiz kalıyor. Nereye müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Bunun için aslında bir danışmanın olması gerektiğine inanıyoruz. 20 hastaya bir danışman olmasını planlıyoruz” dedi. Aşı ile ilgili tartışmalara da değinen Koca, dünyada en yaygın aşı yapan ülke olduğumuzu söyledi. Koca, “Aşıda riskin olmaması için yüzde oranının 95’lerin altına düşmemesi gerekiyor. Geçen yıl bu oran arttı. Mesela difteri, yüzde 96’dan yüzde 98’e çıktı. Kızamık ve kabakulak yüzde 96’dan yüzde 98’e çıktı. Aşılama oranını yukarı çıkardık” diye konuştu.

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