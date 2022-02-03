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Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım

TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yapan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
Doç. Dr. Oytun Erbaş

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbaş, pragmatik şeyleri halka anlaşılır şekilde anlattığı için elit kesim tarafından eleştirildiğini ifade etti. Doç. Dr. Oytun Erbaş, mevcut hükümet sayesinde kendi çabalarıyla bir yerlere gelmeye çalışan çocukların öğretim üyesi olabildiğini belirtti.

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
OYNAT 00:59
Doç. Dr. Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yapan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, 'Bana 'pazarcıdan bilim adamı mı olur' dediler.

Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu' ifadelerini kullandı.


Erbaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Mesela bir laf söyler, ne dediği anlaşılmaz doktorun. Bu adam ne diyor. Halka anlaşılabilir şeyler söylüyor. Ondan zaten kıskançlık. Mesela bana 'Pazarcıdan bilim adamımı olur' demişlerdi. İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, dil bilen... Hep böyle marketing olan... Giyimi kuşamı iyi olan... Onlar farklı böyle çay tutuşu, kadeh kaldırışı.... Biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmişiz bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışan çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu."

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OYNAT 03:59
Oytun Erbaş'tan 'tuzlu ayran' deneyiyle ilgili yorum: Basmışım dergiye yayınlamışım sen de yap
TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, ortaya attığı 'tuzlu ayran otizm yapar' teziyle alakalı konuştu. 'Ben bu deneyi sıçanlar üzerinde yaptım yayınladım. Tuz bir faktör burada ama yemekteki tuz da bunun içine girer, ayrandaki de girer. Çok tuzlu şeyler yemeyin' diyen Erbaş, deneyi yayınlamak konusunda aceleci davranıp davranmadığıyla ilgili soruya ise 'Yoo, basmışım dergiye. Sen de yap, neşret, bas dergiye göreyim. Oturduğu yerden çoraplarını giymiş evde bir şey yapmayanlar bana sallıyor' cevabını verdi.
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