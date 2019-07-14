Oyuncağını yapıyorsa rahat bırakın

Mutuluk en çok çocuklara yakışıyor. Gerçek tebessümleri, en saf sözleri onların sevinciyle duyuyor ve görüyoruz. Çocukların mutluluğu için emek sarfeden Muammer Kavazoğlu, “Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun” projesinde kullanılmayan, kirli, kırık, arızalı oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor. Şimdiye kadar 6 bin oyuncağı tamir edip çocuklara ulaştıran Kavazoğlu, Sabancı Vakfı’nın 10 yıldır desteklediği “Fark Yaratanlar” programında yer aldı ve topluma ilham verdi. Oyuncak israfını önlemek, doğayı korumak, çocuklardaki şiddet eğilimini azaltmak, ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, yedek parçayı güçlendirmek, milli serveti korumak için yola çıkan Kavazoğlu, tamir ve bakım işlerini annesiyle birlikte yapıyor. İyilik adına bütün gücüyle çalışıp fark yaratan Kavazoğlu ile projenin hikayesini konuştuk.

MUTLULUK ALANI GENİŞLEDİ

İki yıldır devam eden “Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun” projesinde şu anki durum nedir? Nasıl değişimler yaşandı?

Projemizin başladığı günden bugüne bize ulaştırılan oyuncak sayısında çok büyük artış oldu. Eskiden 8 metrekarelik bir ofis içerisinde depolama yaparken, şimdi 270 metrekare depomuz var ve yüzde 70-80’i dolu durumda. Bu iki yıl içinde 6 bin oyuncak yapıp ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdık. Projemizin içeriği aynı, biz yine oyuncak yapıp çocukları mutlu ediyoruz ama son zamanlarda bu mutluluğu yaydığımız alanı daha da genişlettik, Türkiye’nin her yerine oyuncak gönderiyoruz.

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Kamuoyunda tanındıkça duyarlı vatandaşlarımızın ilettiği oyuncaklar depolama alanlarımıza sığmaz oldu. Ek depolama alanları gerekiyor ancak bunun için gelirimiz maalesef yeterli olmuyor, sponsorlara ihtiyacımız var. Sponsorumuz olduğu takdirde 1 milyon oyuncak hedefimize daha hızlı ulaşabileceğiz.

Projeye başlarken hedefleriniz nelerdi?

Projeye hem başlarken hem de sürdürürken motivasyonumuz, oyuncak israfını önlemek, milyonlarca oyuncağın çöpe gitmesini engellemek, geri dönüştürmek ve doğayı korumak, şiddet eğilimini önlemek veya azaltmak, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, herkesi mutlu etmek ve bilinçlendirmek, yedek parçayı güçlendirmek, milli servetimizi korumaktı.

Çocukluğunuz nasıl geçti? Oyuncaklarınız var mıydı?

Benim çocukluğum iyi geçti. Ben çocukken bile bir şeylerle uğraşıyordum. 7-8 yaşından beri çalışırım. Çocukken annem babam çok fazla oyuncak almazdı. Kendi oyuncağımı kendim kurgulayabiliyordum. Örneğin, iki sandalyeyi yan yana koyup, arasına samandan yapılan süpürgeyi koyup 3 terliği ayaklarımın altında çevirip gaz fren yapıp, direksiyon olarak da büyük bidonların kapağını çevirdiğimi hatırlıyorum. Arabaları çok severdim, bu yüzden kendi arabamı kendim yapmıştım. Kartondan monitör, röntgen filminden monitör ekranı, bayram çikolata kutusu ve iç plastiğinin tersini çevirip klavye, kablo yerine ip kullanıp, sabundan mouse yaptığım bilgisayarımı hiç unutmuyorum. Uçmasa da limon kasalarından boyum kadar uçak yaptığımı hatırlıyorum. Eğer ki çocuklarınız benzer şeyler yapıyorsa onlara kızmayın. Bırakın yapsın, ileride belki de Türkiye veya tüm dünyaya faydası olan bir proje üretir. Elimde imkan olsa böyle yaratıcı fikirlere sahip çocukların gelişimleri için onları takip eder ve uzaktan uzağa destek verirdim.

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ÖNCELİK YETİMHANE VE CEZAEVİNDE

Suriyeli çocukların bulunduğu kamplara oyuncak ulaştırdınız mı? Nasıl tepkiler aldınız?

Türkiye’nin her yerine oyuncak gönderiyoruz. Din, dil, ırk, milliyet gibi ayrımlarımız yok. Suriyeli çocuklara da verdik tabii ki. Onların tepkileri daha başka oluyor. Uzun uzun size bakıyorlar, teşekkür etmek istiyorlar ama anlatamıyorlar. Tüm ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak vermek istiyoruz.Yetimhanedeki çocuklardan bahsederken annemin güzel bir sözü vardır. “Onun annesi babası yok ki, oyuncağını kim diksin?” der. Biz onlara sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Onlar bizim geleceğimiz. Bugün çocuklar, yarın belki bir avukat, bir öğretmen, bir bakan, bir cumhurbaşkanı olabilirler. Dileğimiz, verilecek destekler sayesinde daha fazla çocuğun mutluluğuna ortak olmak.

Oyuncakları nerelere gönderiyorsunuz?

Biz gönderim yaptığımız yerleri önceliğimize göre derecelendirdik. Listemizde sırasıyla yetimhaneler ve cezaevleri, hastaneler, okullar, Kur’an kursları, sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

Oyuncak göndermek isteyenler sizinle nasıl iletişime geçebilirler?

İsteyen herkes bize ulaşabilir. Sosyal medyada atmaprojesi olarak varız. Kargo için, PTT indirim kodu 703381994. Bu kod ile oyuncaklarınızı indirimli gönderebilirsiniz. Mail, telefon ve gönderim adresimiz ise şöyle: Camikebir Mahallesi Recepzade Sokak No:5/A 16800 Orhangazi/Bursa, Muammer Kavazoğlu, 0542 502 02 22, oyuncak@atma.com.tr.

Ekip işini annemle yapıyoruz

Muammer Kavazoğlu'na annesi de yardım ediyor.

Günümün büyük bölümünü, sabahtan gece 3’e, 4’e kadar oyuncaklarla uğraşarak geçiriyorum. Kimi oyuncaklar çok kısa zamanda yapılıp tamir edilirken, kimisi çok uzun zaman alabiliyor. Az uyuyup çok çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinden sürekli oyuncaklar geldiği için olduğumuz yerden çok kısa bir süre uzaklaşsak bile koliler birikiyor. Geçtiğimiz hafta iki gün Sabancı Vakfı’nın “Fark Yaratanlar” programının çekimi için İstanbul’daydım. Döndüğümde 32 koli ve 11 poşet oyuncak birikmişti. Bir yandan oyuncak ayarlamak, bir yandan tamir etmek, bir yandan oyuncakları ayırmak, bir yandan paketleyip, temizleyip göndermek gerçekten zamanımın büyük bölümünü alıyor. Aslında biz ciddi bir ekip gerektiren işi annem ile birlikte yapıyoruz. Gönüllü ve severek yapıyoruz.

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Mutluluğu görmeniz gerekiyor

Oyuncak ulaştırdığınız çocuklardan nasıl bir tepki alıyorsunuz?

O mutluluğu görmeniz gerekiyor. Bunu anlatmam imkansız. Nasıl bir his olduğunu tahmin edebilmek için herkese önerim şu, oyuncakçıdan bir oyuncak alın, bu oyuncağı sizi tanımayan, bir sokaktan ailesi ile birlikte geçen çocuğa hediye edin. Şahit olduğunuz sevinç, normal, ihtiyaç ve beklentileri limitli bile olsa karşılanmış çocuğun sevinci. Bir de yetimhanedeki, cezaevindeki ihtiyaç sahibi çocuğu ve onun sevincini düşünün. İşte biz bu proje sayesinde bu kat kat sevinçlere şahit oluyoruz.