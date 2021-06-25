Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Özel Hastaneler Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı

Ekonomi

Yeni bir yatırıma ‘kanat’landı

İzmir’in ardından Kahramanmaraş’a yatırım kararı alan Lezita, iki tesisle bin çiftçi aileyi üretim sürecine dahil ederek bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Genel Müdür Mesut Ergül, “Üreticinin yem, veteriner ihtiyacını da karşılayacağız” dedi. Beyaz et üreticisi Lezita, Kahramanmaraş’a 130 milyon Euro yatırımla yeni fabrika kuracak. 2022’nin ilk çeyreğinde temeli atılacak tesiste bütün ve parça piliç ile şarküteri ürünleri üretilecek. 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanırken, iki tesiste toplam çalışan 7 bini bulacak.