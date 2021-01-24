Hayat Pandemi travması sanatla iyileşecek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Pandemi travması sanatla iyileşecek

Pandemiye rağmen, dijital kanallar sayesinde izleyicilerle buluşmayı kesintisiz biçimde sürdüren Pera Müzesi programına eklediği çevrimiçi sergiler yıl sonuna dek yaklaşık 500 bin kez ziyaret edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pera Müzesi
Pera Müzesi

Pandemiye rağmen, dijital kanallar sayesinde izleyicilerle buluşmayı kesintisiz biçimde sürdüren Pera Müzesi programına eklediği çevrimiçi sergiler yıl sonuna dek yaklaşık 500 bin kez ziyaret edildi. Özel sergileri ve etkinlikleriyle dünyanın da ilgisini çeken müze Whitney, Guggenheim, MoMa gibi önde gelen müzelerinin yer aldığı yıl sonu değerlendirmesinde, Tate Modern, Van Gogh ve Tokyo Ulusal Müzesi ile birlikte ABD dışından yer verilen dört müzeden biri oldu.

SÜRECİ AZ YARA ALARAK TAMAMLAYACAĞIZ

Pera Müzesi, bu süreçteki etkinlikleri ve uygulamaları ile yurt içinde çeşitli haberlere konu olurken, Amerika’da yayınlanan, dünyaca ünlü haber sitesi Business Insider’ın “Pandemi sürecinde müzeler” konulu haberinde Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol’un verdiği demeç yer aldı. İnsanın iyi olma hali ile kültür-sanat arasında güçlü bir bağ olduğunu, kültür ve sanatın yaşanan bu travmayı iyileştireceğine inandığını kaydeden Birol, “Bu zor süreci insan gücümüzü, teknolojiyi, bütçemizi doğru kullanarak, bu alanda çalışan kurumlar arasında dayanışma ve iş birliğiyle yeni projeler oluşturarak, daha paylaşımcı bir yaklaşımla, fiziki erişim ve dijital çözümlerden oluşan karma (hibrit) programlarla, süreçten olabildiğince az yara alarak tamamlamaya çalışacağız” dedi.

Birol, kültür ve sanat kurumlarının dijital gelişimlerine ivme kazandırırken iş yapma ve işletme modellerinin de önemli bir dönüşüme uğrayacağını belirterek “Teknolojiye dayalı çözümlerin önemli bir bölümü kalıcı olacak ve fiziki çözümlerle birlikte kullanılacak. Bu değişiklikler gerçekleşirken ‘insan’ın sistemden dışlanmaması çok önemli” şeklinde konuştu.

Etel Adnan sergisi yolda

Bu yıl Pera Müzesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin başında, kapsamlı bir Etel Adnan sergisi geliyor. Dünyanın önde gelen şair, yazar, ressam ve aktivistlerinden, Suriye kökenli Amerikalı Etel Adnan’ın yapıtlarından oluşan sergiye, sözlü etkinlik programları, film gösterimleri, öğrenme programları eşlik edecek. Kitsch temasına odaklanan Zevk Meselesi başlıklı sergi de yılın dikkat çekici sergileri arasında yer alıyor.

İstanbul’u yeniden keşif zamanı

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yapıtlarından oluşan sergi yaz aylarında izleyiciyle buluşacak. Güz döneminde ise “İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955” sergisi açılacak. Sergi, Osmanlı başkentinin Bizans araştırmalarının şekillenmesindeki rolünü irdeleyecek.

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