|
Hayat

Pandemide ceza ödeyen 321 bin kişiye iade yapılacak

Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesine ilişkin rakamlar netleşti. Buna göre 321 bin kişinin ödediği 309 milyon TL'lik tutar iade edilecek.

10:12 . 1/06/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu.

Bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

Dört kişiden biri cezayı ödedi

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

AYM'den "iade" kararı

Pandemide 11 Mart 2020-9 Kasım 2022 tarihleri arasında maske takmama ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle ceza kesilmişti.

Anayasa Mahkemesi, ödenmiş cezaların iade edilemeyeceğine ilişkin hükmü iptal etmişti.


#salgın
#ceza
#iade
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek