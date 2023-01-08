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Paris’te ünlü şeflerden alkolsüz menü trendi

Avrupa’nın en fazla alkol tüketilen ülkeleri arasında yer alan ve bu sektördeki güçlü yönüyle bilinen Fransa’da, tüketiciler artık alkolsüz menülere yöneldi. Paris’teki restoranlarda, dünyaca ünlü Michelin yıldızlılar da dahil olmak üzere, menülerde alkolsüz içeceklere yer verilmeye başlandı. Yeni trend müşteriden de beğeni aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paris’te ünlü şeflerden alkolsüz menü trendi
​Avrupa’nın en fazla alkol tüketilen ülkeleri arasında yer alan ve bu sektördeki güçlü yönüyle bilinen Fransa’da, tüketiciler artık alkolsüz menülere yöneldi.

Avrupa’nın en fazla alkol tüketilen ülkeleri arasında yer alan ve bu sektördeki güçlü yönüyle bilinen Fransa’da tüketicilerin artık alkolsüz menülere yöneldiği ortaya çıktı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre başkent Paris’teki restoranlarda, dünyaca ünlü Michelin yıldızlılar da dahil olmak üzere, menülerde alkolsüz içeceklere yer verilmeye başlandı. "Hamileyken bir restorana gidip bütün gece sadece su ile idare etmek can sıkıcıydı" sözleriyle, menülerde alkollü içecekler dışında bir seçeneğin olmamasının oluşturduğu sıkıntıyı Arjantinli Paz Levinson, dile getiriyor. Levison, yaşadığı sıkıntı sonrasında, birlikte çalıştığı, Dünyanın en iyi kadın şefi ve 10 Michelin yıldızlı Anne-Sophie Pic ile üç yıldızlı Valence restoranında, menülerde geyik etiyle birlikte servis edilen Brezilya kahvesi infüzyonu gibi alkolsüz içecek tercihleri içeren menüler oluşturmaya öncülük ettiler. Dünyaca ünlü şef Pic, oluşturdukları alkolsüz içecek alternatiflerin müşterileri tarafından denendiğini ve tutmaya başladığını da heyecanla belirtiyor. Bu yeni trend kısa zamanda Paris’teki başka Michelin yıldızlı restoranlara da yayılmaya başlamış durumda. Örneğin, Eyfel Kulesi yakınlarındaki kendi adını taşıyan restoranında, iki Michelin yıldızlı şef David Toutain, alkollü içecekler yerine, ıstakozunu köknar tomurcukları karışımıyla, yılan balığını rezene sirkesi ile karıştırılmış elma suyuyla ve güvercini pancar-havuç nektarı ile eşleştiriyor. Fransa’nın ünlü miksologlarından Yann Daniel de, alkolsüz menü oluşturma tercihinin Fransa’da her geçen gün büyüyen bir trend ve aslında birçok insanın bu konuda talebi olduğunun farkına vardığını belirtiyor. Anlaşılan o ki, Michelin yıldızı almak için illa alkol şart değil ama daha önemlisi sağlıklı tercihler oluşturmak her zaman mümkün.

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