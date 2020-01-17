Hayat Parmağını Türkiye kurtardı
GENEL SAĞLIK

Parmağını Türkiye kurtardı

Bulgaristan’da geçirdiği iş kazasında sol elinin baş parmağını pres makinesine sıkıştıran Milko Ivanov, şifayı Türkiye’de buldu. Ivanov’un, Sofya ve Almanya’da gittiği hastanelerde ‘kesilmesi gerek’ denilen parmağı, Türkiye’de 4,5 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Milko Ivanov ve Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl
Milko Ivanov ve Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl

Bulgaristan’da geçirdiği iş kazasında sol elinin baş parmağını pres makinesine sıkıştıran 52 yaşındaki Milko Ivanov, şifayı Türkiye’de buldu. Ivanov’un parmağını, Türk doktorlar kesilmekten kurtardı.

DOKU NAKLİ YAPILDI

Sofya’da iki hastaneye başvuran, ardından sonuç alamayınca Almanya’ya giden Ivanov’a doktorlar, parmağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’ye gelen Ivanov, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl tarafından ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştirilen Bulgar asıllı iş insanının, ‘kesilmesi gerekiyor’ denilen parmağı antibiyotik tedavisi ve doku nakli ameliyatı sonrasında kurtuldu. Doç. Dr. Bingöl, “Yarada hemen tüm antibiyotiklere dirençli bir bakteri üremişti. Antibiyotik tedavisine başlayarak hastanın enfeksiyonunu ortadan kaldırdık. Yaranın olduğu bölgede yeni dokular üretmeye başladık. 1 hafta sonra da hastanın kolundan, damarlarıyla beraber doku alarak, yaralı bölgeye nakil yaptık. Parmağı doku nakli yöntemiyle kurtardık” dedi.

ELİNİ KULLANABİLECEK

  • Parmağın 4.5 saat süren operasyon sonucu eskisine yakın şekilde kullanılır hale geldiğini anlatan Bingöl, estetik açıdan görüntüde bir miktar değişiklik olacağını belirtti. Bingöl, “Türkiye onarım cerrahisinde bölgede ve dünyada en önemli ülkelerden biri haline geldi” şeklinde konuştu.

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