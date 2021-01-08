Lezzetiyle hayranlık uyandıran pastane poğaçası

Poğaça deneyip tarifi tutturamadıysanız ya da taş gibi oluyor beğenmiyorum diyorsanız sizi bu tarife alalım. Yaptığınızda yemelere doyamayacaksınız. Tarif bizden yapması sizden. Kolay gelsin...

Pastane poğaçası.

Pastane poğaçası tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Beyaz Un

1 Adet Yumurta

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Küp Yaş Maya

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Mahlep

150 Gram Küp Küp Doğranmış Oda Sıcaklığında Tereyağı

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1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Soğuk Su

İç Malzemeleri

Yeteri Kadar Lor Peyniri

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Yumurta Sarısı

Yeteri Kadar Çörek Otu

Pastane poğaçası.

Pastane poğaçası yapılışı

Bütün malzemeleri elinizle yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru 15 parçaya ayırın. El ayanızda açarak lor peyniri yerleştirin ve yuvarlayın. Kalan hamurları da aynı şekilde yaparak fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı ve çörek otu ile üzerini süsleyerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

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Pastane poğaçası.

Pastane poğaçası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan pastane poğaçası 20 dakikada pişer. Dinlenme süresi ise 60 dakika.

Pastane poğaçasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan pastane poğaçası kalorisi 349,9.

Pastane poğaçası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pastane poğaçası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,5 lira.

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