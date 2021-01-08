Lezzetiyle hayranlık uyandıran pastane poğaçası

Poğaça deneyip tarifi tutturamadıysanız ya da taş gibi oluyor beğenmiyorum diyorsanız sizi bu tarife alalım. Yaptığınızda yemelere doyamayacaksınız. Tarif bizden yapması sizden. Kolay gelsin...
Pastane poğaçası tarifi için malzemeler
Hamur Malzemeleri
2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Beyaz Un
1 Adet Yumurta
1 Çay Kaşığı Tuz
1 Çorba Kaşığı Toz Şeker
1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Küp Yaş Maya
1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Mahlep
150 Gram Küp Küp Doğranmış Oda Sıcaklığında Tereyağı
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Soğuk Su
İç Malzemeleri
Yeteri Kadar Lor Peyniri
Üzeri İçin
Yeteri Kadar Yumurta Sarısı
Yeteri Kadar Çörek Otu
Pastane poğaçası yapılışı
Bütün malzemeleri elinizle yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru 15 parçaya ayırın. El ayanızda açarak lor peyniri yerleştirin ve yuvarlayın. Kalan hamurları da aynı şekilde yaparak fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı ve çörek otu ile üzerini süsleyerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
Pastane poğaçası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
20 dakikada hazırlanan pastane poğaçası 20 dakikada pişer. Dinlenme süresi ise 60 dakika.
Pastane poğaçasının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan pastane poğaçası kalorisi 349,9.
Pastane poğaçası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Pastane poğaçası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,5 lira.