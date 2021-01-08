Hayat Lezzetiyle hayranlık uyandıran pastane poğaçası
YEMEK TARİFLERİ

Pastane poğaçası tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?

Lezzetiyle hayranlık uyandıran pastane poğaçası

Her sabah işe giderken veya ev kahvaltılarında severek aldığımız pastane poğaçasını evlerden denemeye ne dersiniz? Fırından çıktığı mis kokusuyla evlerinin sarsa. Yediğinizde ağızda dağılan lokum gibi bir tarif. Peki pastane poğaçası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarifimiz sizlerle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pastane poğaçası.
Pastane poğaçası.

Poğaça deneyip tarifi tutturamadıysanız ya da taş gibi oluyor beğenmiyorum diyorsanız sizi bu tarife alalım. Yaptığınızda yemelere doyamayacaksınız. Tarif bizden yapması sizden. Kolay gelsin...

Pastane poğaçası.

Pastane poğaçası tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Beyaz Un

1 Adet Yumurta

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Küp Yaş Maya

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Mahlep

150 Gram Küp Küp Doğranmış Oda Sıcaklığında Tereyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Soğuk Su

İç Malzemeleri

Yeteri Kadar Lor Peyniri

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Yumurta Sarısı

Yeteri Kadar Çörek Otu

Pastane poğaçası.

Pastane poğaçası yapılışı

Bütün malzemeleri elinizle yoğurun. 1 saat dinlendirin. Hamuru 15 parçaya ayırın. El ayanızda açarak lor peyniri yerleştirin ve yuvarlayın. Kalan hamurları da aynı şekilde yaparak fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı ve çörek otu ile üzerini süsleyerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Pastane poğaçası.

Pastane poğaçası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan pastane poğaçası 20 dakikada pişer. Dinlenme süresi ise 60 dakika.

Pastane poğaçasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan pastane poğaçası kalorisi 349,9.

Pastane poğaçası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pastane poğaçası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,5 lira.

İki lezzetin karışımı: Pizza börek
HAYAT
İki lezzetin karışımı: Pizza börek

Böylesini hiç görmediniz: Zahterli pide
HAYAT
Böylesini hiç görmediniz: Zahterli pide

Evde hamburger köftesi nasıl yapılır?
HAYAT
Evde hamburger köftesi nasıl yapılır?
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlu: ABD Kongresi’nin basılması sivil ayaklanma girişimidir

Kılıçdaroğlu: ABD Kongresi’nin basılması sivil ayaklanma girişimidir
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Türk silahlarına hayran kaldı

Türk silahlarına hayran kaldı

​"Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici."

​Türksat 5A'dan haber var, Bakan Karaismailoğlu açıkladı.
Tarihi anlar

Tarihi anlar

​Türksat 5A uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek

Otomobilde zirve yerlide

Otomobilde zirve yerlide

​İlk üç sıra Türkiye'de üretenlerde.
ABD darbeyle tanıştı

ABD darbeyle tanıştı

​Dünya Washington'da yaşananları endişeyle izledi.
15 Şubat’ta müjde gelebilir

15 Şubat’ta müjde gelebilir

​Tüm Türkiye bu haberi bekliyor.
Daha çok pişman olursunuz

Daha çok pişman olursunuz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ​Aliyev'den Ermeni bakana sert uyarı.
Trumpizm bitmeyecek

Trumpizm bitmeyecek

​Akademisyenler ABD'deki kalkışmayı değerlendirdi.
Türkiye'ye daha fazla doz

Türkiye'ye daha fazla doz

​BioNTech aşısında son planlama.
Altında 42 tonluk rekor

Altında 42 tonluk rekor

​Bakan Dönmez, Cumhuriyet tarihinin ilki olan gelişmeyi açıkladı.
Kadıköy'de kritik galibiyet

Kadıköy'de kritik galibiyet

​F.Bahçe Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ikinci sıraya yükseldi.
Planlarımız hazır

Planlarımız hazır

Aşı için kritik toplantı 6 saat sürdü.
Onlar teröristti

Onlar teröristti

​ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden, Trump'ı hedef aldı.
Microsoft’a 1,5 milyon dolarlık dava: Şirket sırlarını çalmak istiyor
Teknoloji

Microsoft’a 1,5 milyon dolarlık dava: Şirket sırlarını çalmak istiyor

Albayrak Grubu, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi hizmeti aldığı Microsoft’a, şirketi, merkezi yurt dışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya mecbur etmesi ve teknik aksaklıklar nedeniyle 1,5 milyonluk dava açtı. Çağlayan Adliyesi’ne dilekçe veren Albayrak Grubu’nun avukatı Sefa Karcıoğlu şöyle konuştu: Microsoft’a ‘çalışmayan üründen sorumlusun, zararımızı karşıla’ dediğimizde ‘sadece 5 dolar öderim’ diyor. Daha önemlisi, KVKK mevzuatının hilafına müşterilerini bulut sistemine zorluyor. Esas dertleri, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması.
Kobani terörü PKK’nın talimatı: Tanıklar Demirtaş’ın rolünü anlattı
Gündem

Kobani terörü PKK’nın talimatı: Tanıklar Demirtaş’ın rolünü anlattı

Eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 şüphelinin yargılandığı Kobani iddianamesi kabul edildi. Tanıklar Demirtaş’ın “sokağa çağrı” talimatını Kandil’den aldığını belirtti. Tanık Kerem Gökalp, Demirtaş’ın, elebaşı Duran Kalkan’ın görevlendirmesiyle Kobani’ye gittiğini söyledi. Gökalp, “Kobani’deki görüşmenin ardından Demirtaş 30 Eylül 2014’te ‘tarihi direnişe hep birlikte katılalım’ şeklinde açıklama yaptı” dedi. Gizli tanık ‘Mahir’ ise şu bilgileri verdi: Sokak eylemlerini üst seviyeye taşımak için KCK Türkiye (PKK) sözcülüğü HDP MYK toplantısına katıldı.
Kongreler hafta içi yapılacak
Gündem

Kongreler hafta içi yapılacak

Koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti’nin 7. Olağan Kongre süreci il kongreleri ile sürecek. Kongreler, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle hafta içi yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.