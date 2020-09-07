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Patlıcan yemekleri tarifi: Etli ve etsiz patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Patlıcan yemekleri tarifi: Etli ve etsiz patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Yazın gözde sebzelerinden patlıcanla hazırladığımız bu leziz tarif, görüntüsüyle iştahlarımızı kabartıyor. Patlıcan ve etin lezzet olarak mükemmel uyumunu yakalayan tarifimiz sevdiklerinizle beraber şahane bir akşam yemeği geçirmenizi sağlayacak. Peki etli ve etsiz patlıcan yemeği nasıl yapılır? İşte tarifler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytinyağlı patlıcan yemeği.
Zeytinyağlı patlıcan yemeği.

Birçok şekilde yapılan patlıcanın en lezizlerinden olan zeytinyağlı patlıcan ve patlıcan tutkunlarının çok seveceği bir tarif. İşte enfes yemek tariflerinden birbirinden lezzetli patlıcan tarifi.

10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri
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10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri

Etli patlıcan yemeği.

Etli patlıcan tarifi

Sos malzemeleri

1 Adet kıyılmış kuru soğan

1 Çorba kaşığı tereyağı

1 Diş kıyılmış sarımsak

1 Çay kaşığı kırmızı toz biber

2 Adet rendelenmiş domates

Yeteri kadar tuz

Malzemeler

500 Gram iri doğranmış dana kuşbaşı

1 Çorba kaşığı tereyağı

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Kase arpacık soğan

Servis malzemeleri

Yeteri kadar kıyılmış maydanoz

3 Adet parmak kalınlığında halka dilimlenmiş bostan patlıcan

Yapılışı:

Soğanı, sarımsağı ve yağı ocağa alıp solana kadar soteleyin, sos için kalan malzemeleri de ekleyip karıştırın.

Tuzunu ayarlayın ve soğanlar yumuşayıp domates suyunu çekene kadar pişirin.

Etler için et ve yağları tencereye alın. Suyunu çekene kadar soteleyin.

Soğanları da ekleyin ve altını kısıp kendi suyunda yumuşayana kadar pişirin ve tuzunu ayarlayın.

180 derecelik fırında patlıcanları dirilikleri gidene kadar pişirin.

Servis tabağına tek katını alın, üzerine soğanlı etten paylaştırın, domatesli sostan üzerine yayın ve kıyılmış maydanoz serpip servis edin.

Etli patlıcan kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlayacağınız etli patlıcan 40 dakikada pişer.

Etli patlıcanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan etli patlıcanın kalorisi 58.

Etli patlıcan yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Etli patlıcan için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 35 lira.

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Zeytinyağlı patlıcan tarifi

Malzemeler:

1 Adet büyük boy hilal doğranmış kuru soğan

2 Diş kıyılmış sarımsak

4 Adet jülyen doğranmış sivri biber

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 Tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 Adet küp küp doğranmış domates

5 Adet alacalı soyulmuş jülyen doğranmış patlıcan

Yeteri kadar tuz

Yapılışı:

Soğanı, sarımsağı, sivri biberi ve zeytinyağını tencereye alıp 2 dakika soteleyin.

Toz biberi serpin, kokusu çıkınca domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu verince patlıcanları ekleyin, tuzunu serpin ve yemeğin altını kısın. Kendi suyunda yavaş yavaş pişirin. Bütün sebzeler yumuşadıgında ılık olarak servis edin.

Zeytinyağlı patlıcan kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan zeytinyağlı patlıcan 20 dakikada pişer.

Zeytinyağlı patlıcanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan zeytinyağlı patlıcanın kalorisi 54.

Zeytinyağlı patlıcan yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Zeytinyağlı patlıcan için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 4,75 lira.

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