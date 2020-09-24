Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Pavlova tarifi Pavlova tatlısı nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Pavlova tarifi: Pavlova tatlısı nasıl yapılır?

Pavlova tarifi: Pavlova tatlısı nasıl yapılır?

Pavlova; mereng tabanı üzerine krema ve orman meyveleriyle donatılmış bir pasta. Dışı sert ve kıtır içi yumuşacık lezzetli olan bu tatlı, krema ve meyvelerle muhteşem bir birliktelik oluşturmakta ve baştan çıkarıcı bir tat meydana getirmekte. Peki pavlova nasıl yapılır? İşte Pavlova tatlısı tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pavlova tatlısı.
Pavlova tatlısı.

Çikolatalı Pavlova nasıl yapılır? Tarifin malzemeleri, hazırlık aşamaları ve süresi, püf noktaları, besin ve kalori değerlerini sizler için derledik... Lezzetli tatlı tariflerinden pavlova için tarife buyurun...

Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır
HAYAT
Şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır

Pavlova tatlısı.

Çikolatalı Pavlova Tarifi

Malzemeler:

4 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta Beyazı

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Toz Kakao

Servis Malzemeleri

1 Paket Çiğ Krema

2 Çorba Kaşığı Pudra Şekeri

2 Çorba Kaşığı Rendelenmiş Hindistan Cevizi

2 Su Bardağı Frambuaz

Arzu Ettiğiniz Kadar Rendelenmiş Çikolata

Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır
HAYAT
Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır

Pavlova tatlısı.

Çikolatalı Pavlova Yapılışı

Yumurta ve şekeri sertleşene kadar yüksek hızda mikserle çırpın. Kakaoyu ekleyin ve dağılana kadar karıştırın. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine 3 eşit daire şeklinde kaşıkla yayın. Önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirin ve fırının kapağını açın, merenglerin içinde soğumasını sağlayın.

Krema ve pudra şekerini sertleşene kadar çırpın. Hindistan cevizi rendesini ekleyin ve karıştırın. Merenglerden bir tanesini servis tabağına alın ve kremanın üçte birini üzerine yayın. Kalan iki mereng için de aynı işlemi tekrarlayın.

En üste servis sırasında meyveleri dizin ve rendelenmiş çikolata serpin.

Pavlova tatlısı kaç dakikada pişer?

3 saat hazırlanan pavlova tatlısı 60 dakikada pişer.

Pavlova tatlısı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan pavlova kalorisi 217.

Pavlova yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pavlova için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 37 lira.

Abone Ol Google News
İlk tetanos aşısını geliştirmişti

İlk tetanos aşısını geliştirmişti

O doktor şimdi de koronavirüs aşısı için çalışıyor.
Gaz keşfisonrası şanslı 12 il

Gaz keşfi
sonrası şanslı 12 il

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.
Geçen yıl 38 tonluk altın üretimiyle rekor kırıldı: Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton

BAE işgalci şirketlere<br>ortak oldu<br>

BAE işgalci şirketlere
ortak oldu

​İsrail, Filistin topraklarını Yahudi yerleşim birimleriyle ilhak edecek.

Rafael jetleri Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirmez.
Yerli otoda<br>dikkat çeken karar

Yerli otoda
dikkat çeken karar

​Acele olarak kamulaştırılıp yıkıma başlanacak.

27 adrese<br>eş zamanlı baskın

27 adrese
eş zamanlı baskın

​Çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.