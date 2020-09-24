Pavlova tarifi: Pavlova tatlısı nasıl yapılır?

Çikolatalı Pavlova nasıl yapılır? Tarifin malzemeleri, hazırlık aşamaları ve süresi, püf noktaları, besin ve kalori değerlerini sizler için derledik... Lezzetli tatlı tariflerinden pavlova için tarife buyurun...

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Pavlova tatlısı.

Çikolatalı Pavlova Tarifi

Malzemeler:

4 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta Beyazı

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Toz Kakao

Servis Malzemeleri

1 Paket Çiğ Krema

2 Çorba Kaşığı Pudra Şekeri

2 Çorba Kaşığı Rendelenmiş Hindistan Cevizi

2 Su Bardağı Frambuaz

Arzu Ettiğiniz Kadar Rendelenmiş Çikolata

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Pavlova tatlısı.

Çikolatalı Pavlova Yapılışı

Yumurta ve şekeri sertleşene kadar yüksek hızda mikserle çırpın. Kakaoyu ekleyin ve dağılana kadar karıştırın. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine 3 eşit daire şeklinde kaşıkla yayın. Önceden ısıtılmış 100 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirin ve fırının kapağını açın, merenglerin içinde soğumasını sağlayın.

Krema ve pudra şekerini sertleşene kadar çırpın. Hindistan cevizi rendesini ekleyin ve karıştırın. Merenglerden bir tanesini servis tabağına alın ve kremanın üçte birini üzerine yayın. Kalan iki mereng için de aynı işlemi tekrarlayın.

En üste servis sırasında meyveleri dizin ve rendelenmiş çikolata serpin.

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Pavlova tatlısı kaç dakikada pişer?

3 saat hazırlanan pavlova tatlısı 60 dakikada pişer.

Pavlova tatlısı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan pavlova kalorisi 217.

Pavlova yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pavlova için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 37 lira.