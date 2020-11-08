Petit four tarifi: Petit four nasıl yapılır?

Petit four tarifi nedir? Malzemeleri dikkatle yazıp kaydettik. Sizin sadece yapmanız kalıyor. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...



Tiramisu.

Tiramisu Tarifi için Malzemeler

1 Adet Hazır Pandispanya

2 Çorba Kaşığı Granül Kahve

1 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Su

Krema Malzemeleri

3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

1 Çorba Kaşığı Un

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

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3 Su Bardağı Süt

1 Adet Yumurta Sarısı

400 Gram Suyu Süzülmüş Labne Peyniri

Servis Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Damla Çikolata

1 Çorba Kaşığı Toz Kakao

Tiramisu yapılışı

Kahve, toz şeker ve sıcak suyu bir kasede karıştırın ve soğuması için kenara alın. Krema için labne hariç malzemelerin hepsini bir tencereye alın ve balon telle karıştırıp homojen olmasını sağlayın. Ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin. Çırparak mikserle soğutun ve labneyi de ilave edip yine çırpın. Tamamen soğuyana kadar buzdolabında dinlendirin. Kekin zemin katını servis tabağına alın, hazırladığınız kahveli suyun yarısını fırça ile keke çektirin. Kremanın yarısını kekin üzerine yayın ve kalan kek katını da üzerine kapatın. Kalan kahveyi de yine fırça ile çektirin. Üzerine kalan kremayı yayın ve damla çikolataları ekleyin. Toz kakao serpin ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

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Tiramisu kaç dakikada pişer?

60 dakikada hazırlanan tiramisu 10 dakikada pişer.

Tiramisu kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tiramisu kalorisi 174,5.

Tiramisu yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tiramisu için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 33,75 lira.

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Panna Cotta.

Panna Cotta Tarifi İçin Malzemeler

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Krema

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Süt

1 Adet Çubuk Vanilya

1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker

2 Adet Yaprak Jelatin

1 Avuç Böğürtlen

Panna Cotta yapılışı

Krema ve sütü sos tenceresine alın. Vanilya çubuğunu keskin bir bıçakla enine ikiye bölün. İçindeki siyah havyarını bıçak yardımıyla sıyırın ve kremanın içine ekleyin. Şekeri de ekleyin. Jelatini ayrı bir kapta üzerini örtecek kadar su ile 5 dakika bekletin. Suyunu sıkıp elinizle kremanın içine ekleyin ve eriyene kadar kısık ateşte karıştırın. Eriyince tamamen ıslanmış kalıplara dökün oda sıcaklığına gelince ortalarına birer tane böğürtlen gömün ve 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

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Panna Cotta kaç dakikada pişer?

2 saatte hazırlanan panna cotta 10 dakikada pişer.

Panna cotta kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan panna cotta kalorisi 150,6 .

Panna Cotta yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Panna cotta için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 40,75 lira.

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Cannoli.

Cannoli Tarifi İçin Malzemeler

500 gr süt

150 gr şeker

200 gr yumurta sarısı

50 gr mısır nişastası

1 adet limon

1 adet vanilin çubuk

1 adet milför hamuru

5 gr pudra şekeri

Cannoli yapılışı

Yumurta sarıları ve şekeri mikser yardımı çırpın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesip, tanelerini tencereye koyduğunuz sütün içine ilave edin. Yumurta ve şekerin üzerine un ve nişastayı ilave edin. Daha sonra süt ve vanilya tanelerini ocakta kenarlardan kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtın.

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Bu aşamada bir kepçe sütü unlu, yumurtalı karışıma ilave ederek ısılarını eşitleyin. Bir kepçe daha ilave ederek karışımı sulandırın. Sütlü karışımın üzerine karıştırarak yumurtalı karışımı dökün. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin. Ocaktan alın ve tereyağı ekleyip tereyağını pastacı kremasının içinde eritin.

Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz. Hemen ardında milföy hamuru veya baklava hamurunu açıp tereyağı ile silindir şekil verip fırında kızartın 180c 20dk kızartın ve içlerini doldurun.

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Yumurtasız Mousse.

Yumurtasız Mousse Tarifi İçin Malzemeler

250 Gram Doğranmış Bitter Çikolata

1 Su Bardağı Su

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2 Çorba Kaşığı Toz Şeker

Yumurtasız Mousse yapılışı

Malzemelerin hepsini bir tencereye alın, eriyene kadar balon telle karıştırın. Buzlu su dolu geniş bir kaseye tencereyi oturtun ve sertleşene kadar bırakmadan balon tel ile ya da mikserle çırpın. Mousse kıvamına gelince servis kaselerine paylaştırın ve hemen servis edin.

Yumurtasız mousse kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan yumurtasız mousse 5 dakikada pişer.

Yumurtasız mousse kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan yumurtasız mousse kalorisi 282,5.

Yumurtasız mousse yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yumurtasız mousse için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18 lira.

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Dekor Taban Çikolata nasıl yapılır?

Çikolata temperlemenin ince noktası erimiş çikolatanın sıcaklığını çok hassas bir şekilde kontrol etmektir; önce soğutma ve sonra çok hassas ve yavaş bir şekilde ısıtma. Bu işlemlerin her adımında çikolata sıcaklığı net ve çikolatanın her yerinde eşit olmalıdır çok küçük değişiklikler bile sonucu değiştirebilir.

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Aynı zamanda çikolatayı doğru karıştırmak da çok önemli ve hassas bir iştir; az karıştırırsanız çikolata kristallerinin düzgün ve eşit dağılmış bir yapıda olmasını engellersiniz çok karıştırırsanız çikolata içerisindeki yağın ayrışmasına neden olursunuz. Temperlediğiniz çikolatayı soğuk mermer üzerine dökerek benim bu sunumda hazırladığım gibi yapabilir farklı şekiller de verip sunabilirsiniz ..

DİĞER DEKOR ÜRÜNLER: Kuru buz, Frenk üzümü, ahududu, çilek, yeşil fıstık, yenilebilir çiçek.

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