Çayın yanına en yakışan bir tarif: Pırasalı börek

Pırasa dediğimizde bir adım geride duran çok kişi var. Ama bu tarif onları bile iştahlandıracak türden. Pırasalı börek denemeyenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Pişman olmayacaksınız. Afiyet olsun...

Pırasalı börek.

Pırasalı börek tarifi için malzemeler

1/2 (Yarım) Kg İncecik Kıyılmış Pırasa

1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan

1 Adet Rendelenmiş Küçük Boy Havuç

2 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ

1 Avuç Kıyılmış Ispanak

3 Su Bardağı Un

3 Adet Yumurta

1 Su Bardağı Lor Peyniri

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1 Su Bardağı Yoğurt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Paket Kabartma Tozu

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Pırasalı börek.

Pırasalı börek yapılışı

Pırasa, kuru soğan, havuç ve iki çorba kaşığı sıvı yağı bir tavaya alıp yüksek ateşte dirilikleri gidene kadar soteleyin. En son ıspanağı ekleyip az soteleyin. Kenara alıp soğutun. 3 su bardağı unun 2 su bardağını bir yoğurma kabına dökün. Kalan malzemeleri ve soğuyan pırasalı harcı da ilave edin. Yoğurmaya başlayın. Kalan unu da gerekirse yavaş yavaş ilave edin, poğaça hamuru yumuşaklığında olmalı. Yağladığınız 24 cm’lik kek kalıbı ya da tepsiye hamuru yayın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.

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Pırasalı börek.

Pırasalı börek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan pırasalı börek 30 dakikada pişer.

Pırasalı börek tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan pırasalı börek tarifinin kalorisi 157,9.

Pırasalı börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pırasalı börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 21 lira.

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