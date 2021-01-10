​Pirinç yerine bulgur ​

Bulgurla aslında çok daha farklı ve lezzette yemek yapmak mümkün.

Sofralarımızın baş köşesindedir bulgur. Binlerce yıldır da böyledir. Tatlısından tuzlusuna kadar pek çok çeşit yemekte karşımıza çıkan bulgur aynı zamanda şifa deposudur. Bulgurla aslında çok daha farklı ve lezzette yemek yapmak mümkün. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, kolay hazırlanabilen, lezzetli ve bir o kadar da besin değeri yönünden zengin gıdaların, gelecekte öneminin daha da artacağını dile getiriyor. Ece Duru “Yağ, şeker ve tuz oranları düşük ancak lif, protein ve karbonhidrat yönünden zengin içeriğiyle bulgur; her yaştan insanın güvenle tüketeceği bir ürün. Pirinç kullanılan her yemekte bulgur kullanılabilir” sözleriyle ürünün Türk damak zevkinin vazgeçilmez yemeklerinde yarattığı etkiye dikkat çekiyor. Bulgur ile adeta baştan yaratılan zeytinyağlı dolma, başlı başına bir lezzete dönüşen roka salatası ve enfes pilav tarifleri, yemeklerde hem sağlık hem de lezzet arayanlar için geliyor…

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Bulgur Pilavı

Malzemeler:

4 su bardağı et suyu, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı bulgur, 8 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Bir tencerede et suyu ile tuzu kaynatın. Bulguru ilave edip kapağını örtün. Önce orta, sonra hafif ateşte, suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin. Üzerine kızdırılmış yağı gezdirin, peçete koyup kapağını örtün ve 20 dakika demlendirin. Afiyet olsun!

Zeytinyağlı Biber Dolması

Hazırlanma süresi: 15 dk. / Pişirme süresi: 60 dk. / 4 kişilik

Malzemeler:

2 adet orta boy kuru soğan, 9-10 adet renkli dolmalık biber, 2 adet rendelenmiş domates

2 su bardağı bulgur, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/3 demet maydanoz

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1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı yeni bahar, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 2 yemek kaşığı çamfıstığı, 4 su bardağı su, ,4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, ½ limon suyu, servis ederken karışık taze otlar

Hazırlanışı:

Kuş üzümünü ılık suda 5 dakika bekletin ve süzün. Yeşil ve kırmızı dolmalık biberlerin içlerini çıkarın. Kestiğiniz saplı kısımları dolmaya kapak yapmak için bir kenara alın. Bir kaba bulguru koyun. Üzerine ince kıyılmış soğanı ve maydanozları, rendelenmiş domatesi ve sarımsağı ekleyin. Ardından sırasıyla çamfıstığını, kuşüzümünü, tüm baharatları, tuzu ve şekeri ilave ederek harmanlayın. Hazırladığınız harcı eşit şekilde biberlere doldurun. Ayırdığınız saplı kısımları üzerlerine kapatın. Dolmaları yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerine limon suyunu, tuz, şeker ve suyu ekleyerek tencerenin ağzını kapatın ve yaklaşık 1 saat pişmeye bırakın. Afiyet olsun.

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Roka Salatası

Malzemeler:

2 demet taze roka, 6 adet kurutulmuş domates, ½ adet kırmızı soğan, 6 adet kuru incir

250 g kiraz (çeri) domates, ½ bardak bulgur, 1,5 bardak su (bulguru haşlamak için)

Sosu için:

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 4 yemek kaşığı balzamik sirke, 2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı nar suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz

Hazırlanışı:

Bulguru 1,5 bardak su ile orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika kaynatarak pişirin. Bulguru iki dişinizin arasına alarak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişince sadece süzün ve o şekilde soğumaya bırakın. Soğuyan bulguru oval bir kaba koyun. Kuru domatesleri iri küpler halinde doğrayıp bulgura ilave edin. Kuru inciri küçük küpler halinde doğrayın. Kırmızı soğanı hilal şeklinde, kiraz domatesleri de ikiye veya dörde bölerek bulgurlu salataya ilave edin.

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Rokaları bol suda birkaç defa yıkayın ve 1 kaşık sirkeli suda 10 dakika bekletin. İçinde bulunduğu suyu fazla karıştırmadan rokaları sudan çıkarın ve başka bir kapta bol su ile yıkayın. Bir mutfak havlusu ile fazla sularını kurutun. Elinizle ortadan ikiye ayırarak salata kasesine ilave edin. Sos için gerekli malzemeleri oval bir kabın içinde birleştirin ve bir çırpma teli yardımı ile çırpın. Sosu salataya dökün ve bir tahta kaşık yardımı ile dikkatlice harmanlayarak lezzetli bir hal almasını sağlayarak servis edin. Afiyet olsun.