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Pizza börek tarifi: Pizza börek nasıl yapılır?

İki lezzetin karışımı: Pizza börek

Bütün herkesin severek yiyeceği bir tarif. Hem pizza hem de börek. Lezzetiyle damaklarda tat bırakacak olan tarif pizza börek, ekonomik olarak sizi zorlamayacak. Mini atıştırmalık olan tarifimizi her öğün yiyebilirsiniz. Çayla bir harika oluyor bizden söylemesi. Peki pizza börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pizza börek.
Pizza börek.

Yumuşacık hamuruyla içi dolu malzemesiyle harika bir tarif: Pizza börek. Birkaç lokmada ağızda harika bir tat bırakan bu atıştırmalığı mutlaka denemelisiniz. Kolay gelsin...

Pizza börek.

Pizza börek tarifi için malzemeler

Hamur Malzemeleri

3 Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Eritilmiş Tereyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

1 Su Bardağı Süt

1 Adet Küçük Boy Yumurta

Harç Malzemeleri

Yeteri Kadar Közlenmiş Doğranmış Kırmızı Biber

Yeteri Kadar Doğranmış Siyah Zeytin

Yeteri Kadar Rendelenmiş Kaşar Peyniri

Yeteri Kadar Lor Peyniri

Üzeri İçin

1 Adet Yumurta Sarısı

Pizza börek.

Pizza börek yapılışı

Hamur malzemeleri ile yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üzerini örtüp 1 saat mayalandırın. Hafif unlu tezgâhta 2 mm kalınlığında açın ve su bardağı ile yuvarlaklar kesin. Harç malzemelerini bir kapta karıştırın. Dairelerin yarısına harçlardan paylaştırın, diğer daireleri üzerlerine kapatın ve kenarlarını büzüp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırça ile yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Pizza börek.

Pizza börek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan pizza börek 15 dakikada pişer.

Pizza böreğin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan pizza böreğin kalorisi 256,9.

Pizza börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Pizza börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.

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