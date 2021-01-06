Pizza börek tarifi: Pizza börek nasıl yapılır? İki lezzetin karışımı: Pizza börek Bütün herkesin severek yiyeceği bir tarif. Hem pizza hem de börek. Lezzetiyle damaklarda tat bırakacak olan tarif pizza börek, ekonomik olarak sizi zorlamayacak. Mini atıştırmalık olan tarifimizi her öğün yiyebilirsiniz. Çayla bir harika oluyor bizden söylemesi. Peki pizza börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız tarifimiz...

Haber Merkezi 06 Ocak 2021, 08:18 Son Güncelleme: 06 Ocak 2021, 08:34 Yeni Şafak