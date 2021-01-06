İki lezzetin karışımı: Pizza börek

Yumuşacık hamuruyla içi dolu malzemesiyle harika bir tarif: Pizza börek. Birkaç lokmada ağızda harika bir tat bırakan bu atıştırmalığı mutlaka denemelisiniz. Kolay gelsin...
Pizza börek tarifi için malzemeler
Hamur Malzemeleri
3 Su Bardağı Un
1 Tatlı Kaşığı Toz Maya
1 Çay Kaşığı Tuz
1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker
1 Çorba Kaşığı Eritilmiş Tereyağı
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı
1 Su Bardağı Süt
1 Adet Küçük Boy Yumurta
Harç Malzemeleri
Yeteri Kadar Közlenmiş Doğranmış Kırmızı Biber
Yeteri Kadar Doğranmış Siyah Zeytin
Yeteri Kadar Rendelenmiş Kaşar Peyniri
Yeteri Kadar Lor Peyniri
Üzeri İçin
1 Adet Yumurta Sarısı
Pizza börek yapılışı
Hamur malzemeleri ile yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üzerini örtüp 1 saat mayalandırın. Hafif unlu tezgâhta 2 mm kalınlığında açın ve su bardağı ile yuvarlaklar kesin. Harç malzemelerini bir kapta karıştırın. Dairelerin yarısına harçlardan paylaştırın, diğer daireleri üzerlerine kapatın ve kenarlarını büzüp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırça ile yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Pizza börek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
60 dakikada hazırlanan pizza börek 15 dakikada pişer.
Pizza böreğin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan pizza böreğin kalorisi 256,9.
Pizza börek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Pizza börek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.