Şerbetli tatlıların en hafifi: Portakallı ıslak kek

Kek yemeyenlerin bile severek tüketeceği bir lezzet: Portakallı ıslak kek. İpuçlarıyla birlikte her detayı yazdık sizler için. Kolay gelsin...

Portakallı ıslak kek.

Portakallı ıslak kek tarifi için malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı sıvıyağ

2.5 Su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu

Sosu için

1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı su

1/2 Su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

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Portakallı ıslak kek.

Portakallı ıslak kek yapılışı

Öncelikle sosumuzu yaparak başlıyoruz. Suyu , şekeri ve portakal suyumuzu 10 dakika kaynatalım. Altını kapatınca, En son 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendemizi ilave edelim. Kekimize gelince: Şeker ve yumurtamızı çırpalım, diğer malzemelerimizi sırayla ekleyip çırpalım. Kek kalıbımızı tereyağı ile yağlayıp hafif unlayalım ve kek harcımızı kalıbımıza döküp önceden ısıtılmış fırınımızda 160 derecede pişirelim. Kekimizin ilk sıcaklığı gidince sosumuzu dökelim ve sosunu çekince servis edelim.

Portakallı ıslak kek.

Portakallı ıslak kek yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Portakallı ıslak kek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 28,75 lira.

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