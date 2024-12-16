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Prime Orkestrası dokuz ilde konser verecek

Prime Orkestrası dokuz ilde konser verecek

04:0016/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Prime Orkestrası
Prime Orkestrası

Dünyanın en çok izlenen filmleri arasındaki “Harry Potter”, “Karayip Korsanları” ve “Fantastik Canavarlar” filmlerinin müzikleri, Ukraynalı Prime Orkestrası’nın Türkiye turnesinde seslendirilecek. Klasik müziğin yanı sıra rock, çoksesli müzik ve DJ performansları da sergileyen orkestra, “Hogwarts Sympho Show” konseriyle 15 Aralık’ta Bursa, 17 Aralık’ta İzmir, 18 Aralık’ta Antalya, 19 Aralık’ta Konya, 20 Aralık’ta Kayseri, 21 Aralık’ta Gaziantep, 23 Aralık’ta Mersin, 24 Aralık’ta Ankara ve 25-26 Aralık’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.


#Harry Potter
#Karayip Korsanları
#Fantastik Canavarlar

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