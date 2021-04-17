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​Prof. Dr. Ali Özek vefat etti | Ali Özek kimdir? Neden vefat etti? Ali Özek öldü mü?

Prof. Dr. Ali Özek vefat etti

Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Ali Özek, 89 yaşında vefat etti. Özek'in vefatına ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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​Prof. Dr. Ali Özek vefat etti | Ali Özek kimdir? Neden vefat etti? Ali Özek öldü mü?
Prof. Dr. Ali Özek

Hocaların hocası olarak tanınan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Ali Özek, 89 yaşında vefat etti.

Özek'in, Muğla'nın Doğanlar Köyü'ndeki külliyeye defnedileceği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ali Özek Hoca'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, ''Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek’in dar-ı bekâya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Özek kimdir?

1932 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Doğanlar köyünde doğdu. Babası Hacı Şakir Özek, anası Nazmiye Hatun'dur. Mucuklar soyuna bağlıdır. Bu kabilenin Ege Bölgesi'ne Çankırı'dan geldiği, oraya da Türkistan'dan geldiği söylenir.

1941 yılında Çaltılar İlkokulu'nu bitirdi. Sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyüne gitti. Orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi. 1944 senesinde hafız oldu. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştı. Sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'na gitti. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti.

Bu arada Karataş Ortaokulu'nu bitirdi. 1950 senesinde Mısır'a gitti. 1951 senesinde Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi'ni bitirdi. 1957'de aynı fakültede Kur'an ve Hadis ilimIeri bölümünde mastır yaptı.

1957 yılında İzmir'e geldi. 1959'a kadar Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yaptı. Dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960 yılında Burdur Lisesi'ni bitirdi. Askere yedek subay olarak gitti ve 1962 yılında terhis oldu.

1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1966 yılında Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nü bitirdi. Aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. 1973'te edebiyat doktoru unvanını almıştır.

1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürdü. Bilgi, görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 1984 yılında İngiltere'ye gitti ve bir yıl kaldı. Daha sonra 12.11.1986'da doçent, 1991'de profesör oldu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli oldu. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu görevi 2002 yılına kadar devam etti. Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmekteydi. Evli ve üç çocuk babasıydı.

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