Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Türkiye'de zekata gereken önem verilmiyor

TVNET izleyicileri, bu yıl ramazan ayını Osmanlı'nın ilk başkenti, Evliya Çelebi'nin 'Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir' dediği Bursa'da karşılıyor.

Tarihi kentte düzenlenen özel yayında, Dr. Erkan Aydın'ın bugünkü konuğu ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu.

Enam Suresi'nin tilaveti, tekbir ve salavat ile başlayan programda, Prof. Dr. Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm kardeşlerime selam ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak, bu ayı en verimli bir şekilde geçirmeyi tüm İslam alemine nasip eylesin inşallah.

Bu yılın Ramazan teması: Şifa ayı

Şifaya her zaman muhtacız. Bu yıl geçen seneki gibi salgın hastalıkla Ramazan ayına girdiğimiz için, milletimizle şifayı biraz daha paylaşalım, Rabbimizin şifa olarak tanıttığı ve müminlere rahmet olarak tanıttığı Kur'an-ı Kerim ile daha çok iç içe olalım, hem okuma hem anlama noktasında daha hassas davranalım düşüncesi ile böyle bir temayı seçtik.

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Kur'an'ın tamamı şifadır, müminler için rahmettir. İbadetler başta namaz olmak üzere bir şifadır. Bir insanın şifası, Kelime-i Şehadet ile başlıyor. Sonra sırasıyla, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek. Her haram bir hastalıktır, bunlardan insanları kurtaran da şifadır.

Ruhi hastalıklar, bedeni hastalıktan daha tehlikelidir. Ruh, sağlıklı olursa bedene faydası vardır. Ruh, hasta olursa beden çöker. Bedenin sağlıklı olması ruhu da sağlıklı yapmayabilir. Beden hasta olursa, ruh sağlıklı olursa bedenin dirilişi, sağlığa kavuşması daha kolay olur. Onun için ruhu ve maneviyatı sağlıklı tutmak lazım. Allah, yarattığı kulunu hepimizden daha iyi biliyor. Ruhu ayakta tutmak için vahiy, peygamber, kitap göndermiştir. Melekleri insan için yaratmıştır. Meleklerin vazifesi, insanları ruhi olarak desteklemektir.

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Türkiye'de zekata gereken önem verilmiyor

Ne Türkiye ne de dünyadaki Müslümanlar, zekata gereken önemi vermiyor. Diğer ibadetlerimize ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermemiz gerekir. Namaz nasıl insanı bütün kötülüklerden arındırıp şifa oluyorsa, zekat da toplumun şifa kaynağıdır.

Türkiye'de 50 milyar dolar zekat potansiyeli var. Zekat noktasında hassas davranılırsa, Türkiye'de hiç fakirin kalmayacağını düşünüyorum. Varlıklı olan insanlar yoksullara versin diyoruz.

Sosyal medyada Erbaş adına yapılan sahte paylaşımlar

Sosyal medya iyi kullanırsanız bir silah gibidir. Vatanı düşmandan koruyabilirsiniz. Tutup da kardeşine doğrultursan bu silahı, çok tehlike arz eder. Sosyal medya bu halde. Büyük bir çöplük haline gelmiş. Bir kişi sizinle hiçbir alakası olmayan konuda, ağzınızdan sizin adınıza paylaşım yapıyor, o yalanı binlerce kişi beğenip paylaşıyor. Bu ne kadar kötü bir hastalık? Günahı bine on binlere katlıyorsunuz.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları

Hafta birkaç heyet mutlaka başkanlığımızı ziyaret ediyor. 100 milyonun üzerinde nüfusu olan ülke temsilcileri, "Keşke bizim ülkemizde de böyle bir teşkilat olsa" diyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, doğru bilgi ile toplumumuzu aydınlatmak için kurulmuş bir anayasal kuruluştur.

Bizim işimiz sadece camilerde namaz kıldırmak değildir. İmamlara diyorum ki; muallimlik göreviniz camilerdeki görevinizi geçmezse, siz vazifenizi yapmış olmazsınız. Eğitim olmadan hizmet olmaz.

Türkiye Diyanet Vakfı, bütün hizmetlerimizi desteklemenin yanında yurt içi ve yurt dışında yüzlerce faaliyeti var. Türkiye'de 1003 noktada şubemiz var. Her müftülük Diyanet Vakfı'nın bir şubesidir.

Vakfımız Türkiye'nin emin eli olmuştur. Biz geçtiğimiz yıl, 550 bin hisse kurban kestik. Diyelim ki bize 540 bin hisse kurban emanet edildi. Bu emanetlerde herhangi bir yanlışlık olma ihtimaline karşı, vakıf kendi öz kaynağından 10 bin kurban daha kesiyor.

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İdlib'de biz 5 bin ev yapmak için yola çıktık, şu anda 10 bin sınırını geçmek üzereyiz. Oradaki çocukların üzerinde, elinde, başında yok. Çamurların içinde yüz binlerce insan yaşıyor. Nerede bir acı varsa oraya el uzatmak lazım.