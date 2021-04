​Şifaya her zaman muhtacız Şifaya her zaman muhtacız TVNET’in iftar programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılın Ramazan temasının “Şifa” olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Şifaya her zaman muhtacız. Bu yıl geçen seneki gibi salgın hastalıkla Ramazan ayına girdiğimiz için, milletimizle şifayı biraz daha paylaşalım. Kur’an-ı Kerim ile daha çok iç içe olalım. Hem okuma hem anlama noktasında daha hassas davranalım.

Haber Merkezi 16 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 16 Nisan 2021, 01:09 Yeni Şafak