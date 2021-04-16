TVNET izleyicileri, bu yıl Ramazan ayını Osmanlı’nın ilk başkenti, Evliya Çelebi’nin ‘Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir’ dediği Bursa’da karşılıyor. Tarihi kentte düzenlenen özel yayında, Dr. Erkan Aydın’ın dünkü konuğu ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu. Enam Suresi’nin tilaveti, tekbir ve salavat ile başlayan programda, Prof. Dr. Erbaş, “Tüm kardeşlerime selam ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak, bu ayı en verimli bir şekilde geçirmeyi tüm İslam alemine nasip eylesin inşallah” diyerek söze başladı.

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BU YILIN RAMAZAN TEMASI ŞİFA

Bu yılın Ramazan temasının Şifa ayı Ramazan olduğunu hatırlatan Erbaş, “Şifaya her zaman muhtacız. Bu yıl geçen seneki gibi salgın hastalıkla Ramazan ayına girdiğimiz için, milletimizle şifayı biraz daha paylaşalım, Rabbimizin şifa olarak tanıttığı ve müminlere rahmet olarak tanıttığı Kur’an-ı Kerim ile daha çok iç içe olalım, hem okuma hem anlama noktasında daha hassas davranalım düşüncesi ile böyle bir temayı seçtik. Kur’an’ın tamamı şifadır, müminler için rahmettir. İbadetler başta namaz olmak üzere bir şifadır. Bir insanın şifası, Kelime-i Şehadet ile başlıyor. Sonra sırasıyla, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek. Her haram bir hastalıktır, bunlardan insanları kurtaran da şifadır” diye konuştu.

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RUH HASTA OLURSA BEDEN ÇÖKER

Ruhi hastalıkların, bedeni hastalıktan daha tehlikeli olduğunu belirten Erbaş şöyle devam etti: “Ruh, sağlıklı olursa bedene faydası vardır. Ruh, hasta olursa beden çöker. Bedenin sağlıklı olması ruhu da sağlıklı yapmayabilir. Beden hasta olursa, ruh sağlıklı olursa bedenin dirilişi, sağlığa kavuşması daha kolay olur. Onun için ruhu ve maneviyatı sağlıklı tutmak lazım. Allah, yarattığı kulunu hepimizden daha iyi biliyor. Ruhu ayakta tutmak için vahiy, peygamber, kitap göndermiştir. Melekleri insan için yaratmıştır. Meleklerin vazifesi, insanları ruhi olarak desteklemektir.”

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