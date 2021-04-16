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Hayat Şifaya her zaman muhtacız
AKTÜEL

​Şifaya her zaman muhtacız

Şifaya her zaman muhtacız

TVNET’in iftar programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılın Ramazan temasının “Şifa” olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Şifaya her zaman muhtacız. Bu yıl geçen seneki gibi salgın hastalıkla Ramazan ayına girdiğimiz için, milletimizle şifayı biraz daha paylaşalım. Kur’an-ı Kerim ile daha çok iç içe olalım. Hem okuma hem anlama noktasında daha hassas davranalım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şifaya her zaman muhtacız
Ali Erbaş

TVNET izleyicileri, bu yıl Ramazan ayını Osmanlı’nın ilk başkenti, Evliya Çelebi’nin ‘Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir’ dediği Bursa’da karşılıyor. Tarihi kentte düzenlenen özel yayında, Dr. Erkan Aydın’ın dünkü konuğu ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş oldu. Enam Suresi’nin tilaveti, tekbir ve salavat ile başlayan programda, Prof. Dr. Erbaş, “Tüm kardeşlerime selam ediyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak, bu ayı en verimli bir şekilde geçirmeyi tüm İslam alemine nasip eylesin inşallah” diyerek söze başladı.

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BU YILIN RAMAZAN TEMASI ŞİFA

  • Bu yılın Ramazan temasının Şifa ayı Ramazan olduğunu hatırlatan Erbaş, “Şifaya her zaman muhtacız. Bu yıl geçen seneki gibi salgın hastalıkla Ramazan ayına girdiğimiz için, milletimizle şifayı biraz daha paylaşalım, Rabbimizin şifa olarak tanıttığı ve müminlere rahmet olarak tanıttığı Kur’an-ı Kerim ile daha çok iç içe olalım, hem okuma hem anlama noktasında daha hassas davranalım düşüncesi ile böyle bir temayı seçtik. Kur’an’ın tamamı şifadır, müminler için rahmettir. İbadetler başta namaz olmak üzere bir şifadır. Bir insanın şifası, Kelime-i Şehadet ile başlıyor. Sonra sırasıyla, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmek. Her haram bir hastalıktır, bunlardan insanları kurtaran da şifadır” diye konuştu.

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RUH HASTA OLURSA BEDEN ÇÖKER

Ruhi hastalıkların, bedeni hastalıktan daha tehlikeli olduğunu belirten Erbaş şöyle devam etti: “Ruh, sağlıklı olursa bedene faydası vardır. Ruh, hasta olursa beden çöker. Bedenin sağlıklı olması ruhu da sağlıklı yapmayabilir. Beden hasta olursa, ruh sağlıklı olursa bedenin dirilişi, sağlığa kavuşması daha kolay olur. Onun için ruhu ve maneviyatı sağlıklı tutmak lazım. Allah, yarattığı kulunu hepimizden daha iyi biliyor. Ruhu ayakta tutmak için vahiy, peygamber, kitap göndermiştir. Melekleri insan için yaratmıştır. Meleklerin vazifesi, insanları ruhi olarak desteklemektir.”

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ZEKATA GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR

  • Ne Türkiye’deki ne de dünyadaki Müslümanların zekata gereken önemi vermediğini vurgulayan Erbaş, “Diğer ibadetlerimize ne kadar önem veriyorsak zekata da o kadar önem vermemiz gerekir. Namaz nasıl insanı bütün kötülüklerden arındırıp şifa oluyorsa, zekat da toplumun şifa kaynağıdır. Türkiye’de 50 milyar dolar zekat potansiyeli var. Zekat noktasında hassas davranılırsa, Türkiye’de hiç fakirin kalmayacağını düşünüyorum. Varlıklı olan insanlar yoksullara versin diyoruz” dedi.
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