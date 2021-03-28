Berat gecesinde şifa için duaya durduk

Af ve mağfiret gecesi Berat Kandili, dün idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman’daki Mehmet Emin Terece Camisi’nde kandil özel programına katıldı. Tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik eden Erbaş, yayımladığı mesajında, Berat’ın, kurtuluş müjdesi olduğunu ifade etti. Erbaş, mesajında şunları kaydetti: “Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah’ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden yüce Allah’a sığınmaktır. O’nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı, her şeyi bilen, gören, işiten kudret sahibi yüce Allah’ın varlığının idraki ve O’na karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır.”

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Ali Erbaş

BERAT RAMAZAN’I MÜJDELEDİ

Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi’nin sorumlulukları hatırlattığını belirten Erbaş, “Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı, insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder” değerlendirmesinde bulundu. “Bu geceyi vesile kılarak, hayatımızı bizi yüceltecek ve yükseltecek olan salih amellerle güzelleştirelim. Zira salih amel bilinci bizi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden koruyan güçlü bir kalkandır” ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

Salgın nedeniyle vatandaşlar, kandil gecesini evlerinde ibadet ederek geçirdi.

BİR KURTULUŞ VE DİRİLİŞ GECESİ

“Yüce Rabb’imizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tövbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimiz’in bizlere öğrettiği, ‘Allah’ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum’ duası ile Rabb’imizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam’ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, marufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyor, Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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İstanbul’da, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi’nde de program düzenlendi. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.