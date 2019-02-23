Hayat Prof Dr Oğuz Özyaraldan kış çayı tarifi
GENEL SAĞLIK

Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek ve hastalıklardan koruyacak mevsim meyvelerinden kış çayı yapmanın püf noktalarını anlattı. Prof. Dr. Özyaral, çaydan zarar görmeyip faydalanmak için demleme süresine, miktarına ve yapılışına dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kış çayı
Kış çayı

Meyveler insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle soğuk kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek insanları hastalıklardan koruyor. 'İçimizde soba yakalım' diyerek ayva, mandalina, portakal, greyfurt, limon ve zencefille kış çayı hazırlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, antiseptik ve antibiyotik özellikleri olan meyve çayının özellikle mide ve bağırsak sistemini hareket geçirerek kabızlığa iyi geldiğini belirtti.

Doğal koruyucu ve ısıtıcı

Meyve çayının yapılışını anlatan Prof. Dr. Özyaral, "Doğal koruyucu ve ısıtıcı olan çayın içine asla şeker koymuyoruz. Mandalinayı direkt koyuyoruz ama portakalı kabuğu ile kullanacaksak kaynatmıyoruz. Çünkü portakalın kabuğunda bulunan uçucu organik bileşikler kaynadığında yapısal özellikleri bozuluyor. Bana faydadan çok zararı olur" dedi.

Meyveleri atmadan önce su kaynamış olmalı

Kış çayını yaparken demleme süresine dikkat çeken Prof. Dr. Özyaral, "Yemek tenceresinin içine yarım ayva, bir portakal ve kabukları soyulmuş iki tane limonu sıkıyoruz. Mandalinaları bölerek tencereye ilave ediyoruz. Elma yapısal özellikleri bozduğu için koymadık. Doğrayıp tencereye aldığımız meyveleri kaynamaya bırakıyoruz. İçine bir tane kabuk tarçın ve isteğe bağlı olarak, aroma versin diye 4 veya 6 tane karanfil koyabiliriz. Suyu önceden kaynatmış olmayız. Sonra meyveleri atıp 10-15 dakika daha kaynatıp kenara alarak demlemeye bırakmamız gerekiyor. Meyvelerden tam faydalanalım, yapısal özellikleri bozulmasın diyorsak suyu önden kaynatıp, meyveleri ve bütün aroma vericileri içine atıp 15 dakika demlemeliyiz. Demleme süresi en fazla 15 dakika olmalı, daha fazla olursa çayın faydasını göremeyiz" diye konuştu.

REKLAM

Meyve çayı antioksidan

Çay için 'zabıta' benzetmesi yapan Prof. Dr. Özyaral, "Meyve ve suyu tüketme alışkanlığımız çok yok, bu çayla amacımız kışın susuyoruz,içimiz de üşüyor, çayla suyu aromalandırdık. Meyvelerin, bütün vitaminlerini suya verdik. Şu anda hazırlanan çay antioksidan yani mide ve bağırsakları temizlediği gibi karaciğer sistemini de süpürecek. Bir zabıta hazırlıyoruz diye düşünelim. Çaya mevsim meyvelerinin dışında meyve koymamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kabızlığı önlüyor

Çayın içindeki meyveleri akşama kadar bekletmemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Meyveleri süzüp alacağız. Çayın ayrıca antibiyotik etkisi de var. Dolayısıyla doğal koruyucu ve ısıtıcı bir etkisi mevcut. Meyve çayını içerek gün boyu kendimizi ve enerjimizi üst düzeyde tutmuş olacağız. Meyve çayıyla, mide bağırsak sistemini hareketlendirip, kabızlığı önleyeceğiz. Çay, C vitamini deposu, gribal enfeksiyon, nezleden ve astımdan koruyor. Ayrıca, havadaki polenleri ve mikroorganizmaları uzaklaştırmada önemli etkisi var" dedi.

Keşfettikleri bitkiye Aziz Sancar'ın adını verdiler
FOTOĞRAF 10
Title
Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Koç öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Afyonkarahisar’ın İncehisar ilçesinde halk arasında havalotu olarak isimlendirilen bolanthus cinsine ait yeni bitki türü keşfedildi.
Title
Ekolog Prof.Dr. Ergin Hamzaoğlu ve moleküler biyolog Doç.Dr. İlker Büyük’ün katkılarıyla yürütülen çalışmalarda keşfedilen endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar’a atfen bolanthus aziz-sancarii ismi verildi.
Title
Doç.Dr. Murat Koç, bolanthus grubunun 10 farklı türü bulunduğunu söyledi. Volkanik kayalar arasında buldukları bitkinin ise dünyada görülmemiş bir tür olduğunu anlatan Koç, keşfedilen bitkiyi Aziz Sancar’a atfetmek istediklerini belirtti.
Title
Koç, Oldukça dik duran bir bitkiydi ve aklımıza bilim camiasındaki duruşuyla Aziz Sancar geldi. Ekip arkadaşlarımızla 'Aziz Sancar' isminin bu türe yakışacağına karar verdik diye konuştu.
Title
Bundan sonraki süreçte bitkinin alternatif tıp alanında kullanılabilirliğini araştıracaklarını dile getiren Koç, İlaç olma potansiyeli yüksek ama değerleri ve sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz. dedi.
Title
Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise merkezde 2015’ten beri ilaç materyalleri ve bitkisel tedavilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapıldığını söyledi.
Title
﻿﻿Araştırmalar sırasında, bu uygulamalara uygun bir bitki türünün keşfedildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:
Title
Türk bilim insanlarının bu bitki türünü bulması gurur verici. Hem gelecek kuşaklara, gençlere örnek olması hem de dünyada Türk biliminin gelmiş olduğu noktayı göstermek açısından bitkiye Aziz Sancar’ın adını vermeyi uygun gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir bilim adamına vefa borcu olarak da düşünülebilir.
Title
Aziz Sancar kimdir? Prof.Dr. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı.
Title
.
Keşfettikleri bitkiye Aziz Sancar'ın adını verdiler
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Afyonkarahisar'da bulunan yeni bitki türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın adını verdi. Rektör Prof.Dr. Metin Doğan "Türk biliminin geldiği noktayı göstermek açısından bitkiye Sancar'ın adını vermeyi uygun gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bilim adamına vefa borcu olarak da düşünülebilir" dedi.
YORUM YAP


/**/
AYM'den ikramiye kararı

AYM'den ikramiye kararı

İşçiyi haklı bularak tazminat ödenmesine hükmetti.
ABD'nin hedefi Astana

ABD'nin hedefi Astana

'Astana'nın fişini çekmek isteyen' ABD iş başında.
İade masadaydı

İade masadaydı

​Akar'ın ABD temaslarında FETÖ da konuşuldu.
Beklenen kar geldi

Beklenen kar geldi

Sadece kar değil yağmur ve fırtına da etkisini artırdı.
Kadıköy'degarip olay

Kadıköy'degarip olay

​'Bebeğim orada' deyip otobüsün altına girdi.
Ucuzelma geliyor

Ucuzelma geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.
Gizemli 3 numara

Gizemli 3 numara

​Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim.

Süper Lig'de şimdiye kadar yaşanmayan yaşandı.
Binlerce vatandaşı aldattı

Binlerce vatandaşı aldattı

​CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, tapu sözü verdiği vatandaşların arazilerini icralık etti.
OHAL ilan edildi

OHAL ilan edildi

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, hükümetin feshedildiğini de açıkladı.
İstanbul'unen kıymetlisi

İstanbul'unen kıymetlisi

​AK Parti'nin Fatih adayı Mehmet Ergün Turan, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
HSBC vurgunu

HSBC vurgunu

​Banka ağustos ayındaki hareketlenmelerde sadece bir günde 120 milyon dolar kar etti.
İstanbul'amobilya OSB'si

İstanbul'amobilya OSB'si

​MÜSİAD Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, sorularımızı yanıtladı.
Ege'de 'fırtına' esti

Ege'de 'fırtına' esti

​Trabzonspor, 2 haftalık mağlubiyet serisine İzmir'de son verdi.
Milyonlarca vatandaşa müjde

Milyonlarca vatandaşa müjde

​BDDK Başkanı, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeyi anlattı.
Maçın yıldızı ağlattı

Maçın yıldızı ağlattı

​Abdülkadir Parmak'tan maç sonunda duygusal açıklama.
Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

Partisini yönetemeyenTürkiye'yi yönetemez

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.