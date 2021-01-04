Prof. Dr. Topaloğlu: Türkiye'de SMA tedavisi var

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, şu anda Türkiye'de SMA'lı çocukların tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu ve bunun devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Prof. Dr. Topaloğlu, bu ilacın yönergesinde belli dozlardan sonra etkinliği bulunmazsa kesileceği bilgisinin yer aldığını kaydetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamalarının çok doğru olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Topaloğlu, SMA Bilim Kurulu'nun çok iyi çalıştığını ve gerçek verileri değerlendirdiğini aktardı.

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'ÇİFTLERE TAŞIYICI TANISI YAPILMALI'

Prof. Dr. Topaloğlu, SMA'lı bebeklerin tanı ve tedavisine erken başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dün Bakanımızın ifadesi vardı 'eğer koşullar uygun olursa evli çiftlerde daha çocuk olmadan önce tanı yapılması lazım.' Bu hastalığın olması için hem annenin hem babanın taşıyıcı olması gerekir. Çiftlerden birine taşıyıcı tanısı yapılması gerekir. Eğer taşıyıcılık varsa ikisinde ona göre aile planlaması yapılır. Para ayrılacaksa buna ayrılsın. Erken tedavi benim için 3 aydan küçük bir tedavidir. Şu anda Türkiye’de elimizde bir tedavi var. Bunun da erken olması gerekir. Şu anda SMA tanısı alan her hasta bu tedaviyi deneyebilir. Bilimsel veriler 'erken tedavi ediniz' diyor. Gen tedavisi de bunu söylüyor. Geç olduğu zaman geçtir."

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'ERKEN TANI ALSIN BU ÇOCUKLAR'

Prof. Dr. Topaloğlu, ilaçların kullanılmasının yan tesiri olduğunu kaydederek, "Çünkü gen tedavisi alırken ölenler oldu veya kan tablosu değişiyor. Bu çocukların karaciğerleri bozuluyor, haftalarca aylarca kortizon tedavisi görmeleri gerekiyor. 'Bu çocuklar tedavi olmasın, gen tedavisi işe yaramaz, bunları boş verin' demiyorum. Ben diyorum ki; erken tanı alsın bu çocuklar, en ufak bir şüphede test yapılması lazım. Bazı ülkeler yeni doğan bebeklere tarama testi yapıyorlar. Öyle tanınan bebekler var. Bu, her ülkenin koşullarına göre değişir. Yapılması gereken bir çocuğun hemen belirtisi olur olmaz istenen laboratuvar testlerinin gecikmemesi" dedi.

'GEN TEDAVİSİ DE BUNU GERİ ÇEVİRMEZ'

Prof. Dr. Topaloğlu, zaman zaman SMA Bilim Kurulu'nda toplantılara katıldığını ifade ederek, "Burada n kadar bilgi, bulgu, veri, istatistik varsa hepsini değerlendiriyoruz. Türkiye’de her gün bir tane SMA Tip-1’li bebek doğuyor. 1 yılda aşağı yukarı 250-300 kadar bebek bu şekilde doğuyor. Ne kadar erken davranırsak bizim için o kadar iyi. Bu hastalık çok hassas, ağır formlu SMA'sı olan bir bebek 6 aylık olduğu zaman sinir hücrelerinin yüzde 90’ından fazlası yitmiş oluyor. Bunları geri çevirecek bir yöntem yok. Gen tedavisi de bunu geri çevirmez. Onun için ortamda hücreler varken bunun yaşantısını sağlamaya bakmalıyız" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 Kepez ilçesinde oturan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Uğur Kanat'a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi için hastaneye yatırılan küçük Uğur, 9 ay yoğun bakımda kaldı. Aile hastaneden çıkardıkları çocukları için evlerinin bir odasını hazırladı. Uğur Kanat, 2,5 yıldır evindeki yatağında 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Yürüyemeyen, konuşamayan ve mamayla beslenen Uğur, ailesiyle yalnızca göz hareketleriyle iletişim kurabiliyor. Turizm sektöründe çalışan Ahmet Kanat, koronavirüs nedeniyle çalıştığı otel açılmayınca işsiz kaldı. Babanın işsiz kalmasıyla aile sadece Uğur için devletin verdiği evde bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Çocuğunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Kanat, yatağın başında saatlerce lif örüyor. Ördüğü lifleri ve çorapları internet üzerinden satmaya çalışan Nurgül Kanat, aylık 5 bin TL'yi bulan medikal giderler için para kazanmaya çalışıyor. 'ANNENİN EVLADINI HER GÜN ÖLÜME GİDERKEN İZLEMESİ ÇOK ACI' <br> <br> Yaşadıklarını anlatırken güçlük çeken Nurgül Kanat, Oğlum 2 aylıkken yoğun bakıma girdi ve 9 ay yoğun bakımda kaldı. 2,5 yıldır evde kendim bakıyorum. Yaşadıklarımı anlatırken bile zorlanıyorum. İnsanın evladını her gün ölüme giderken izlemesi bir anne için çok acı. Uğur'u yaşatmak için direniyoruz. Uğur, babası, kardeşi hepimiz mücadele ediyoruz. Uğur'un aylık medikal gideri 5 bin TL'yi buluyor. Çocuğumun başında beklerken lif örüyorum, bunları satmaya çalışıyorum. Çorap alıp satıyorum, aileme destek olmaya çalışıyorum dedi. '5 DAKİKA BİLE BAKMAZSAM, ÇOCUĞUMU KAYBEDEBİLİRİM' <br> <br> Tüm gününü Uğur ile birlikte geçirdiğini, bu nedenle çalışamadığını söyleyen Kanat, Uğur toplam 6 cihaza bağlı yaşıyor. Sabah kalkıyorum çocuğumun mamasını veriyorum, aspiresini yapıyorum, altını değiştiriyorum. Bakımını yaptıktan sonra iki saatte bir vücudu yara olmasın diye pozisyonunu değiştiriyorum. Uğur'a 5 dakika bile bakmazsam ihmalden çocuğumu kaybedebilirim. Devamlı gözümüz üzerinde diye konuştu. 'EVLADIMI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM' <br> <br> Güçlükle ayakta durduğunu, Uğur için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Kanat, Bütün çabam Uğur için. Kendim de hastayım, test sonuçlarımı bekliyorum. Bu lifleri örmeye bile gücüm yok. Ben evladımı yaşatmaya çalışıyorum, onun için her şeyi yaparım dedi. SMA HASTALIĞI <br> <br> Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalık. Vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülüyor. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin ile 10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalık. SMA hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı ile karakterize ilerleyen bir hastalık. Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası Antaly'da, SMA hastası 3,5 yaşındaki Uğur Kanat, 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunuyor. "5 dakika bile yanından ayrılırsam çocuğumu kaybedebilirim" diyen Nurgül Kanat, oğlunun başında ördüğü lifleri satarak onun giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor.

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