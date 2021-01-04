Hayat Prof Dr Topaloğlu Türkiyede SMA tedavisi var
GENEL SAĞLIK

Prof. Dr. Topaloğlu: Türkiye'de SMA tedavisi var

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki SMA Bilim Kurulu'nun toplantılarına katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Topaloğlu, Spinal Müsküler Atrofi hastalığının olması için hem annenin hem babanın taşıyıcı olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Topaloğlu, "Çiftlerden birine taşıyıcı tanısı yapılması gerekir. Eğer taşıyıcılık varsa ona göre aile planlaması yapılır. Para ayrılacaksa buna ayrılsın. Şu anda Türkiye’de elimizde bir tedavi var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, şu anda Türkiye'de SMA'lı çocukların tedavisinde kullanılan ilaç olduğunu ve bunun devlet tarafından karşılandığını söyledi.

  • Prof. Dr. Topaloğlu, bu ilacın yönergesinde belli dozlardan sonra etkinliği bulunmazsa kesileceği bilgisinin yer aldığını kaydetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamalarının çok doğru olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Topaloğlu, SMA Bilim Kurulu'nun çok iyi çalıştığını ve gerçek verileri değerlendirdiğini aktardı.

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'ÇİFTLERE TAŞIYICI TANISI YAPILMALI'

Prof. Dr. Topaloğlu, SMA'lı bebeklerin tanı ve tedavisine erken başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dün Bakanımızın ifadesi vardı 'eğer koşullar uygun olursa evli çiftlerde daha çocuk olmadan önce tanı yapılması lazım.' Bu hastalığın olması için hem annenin hem babanın taşıyıcı olması gerekir. Çiftlerden birine taşıyıcı tanısı yapılması gerekir. Eğer taşıyıcılık varsa ikisinde ona göre aile planlaması yapılır. Para ayrılacaksa buna ayrılsın. Erken tedavi benim için 3 aydan küçük bir tedavidir. Şu anda Türkiye’de elimizde bir tedavi var. Bunun da erken olması gerekir. Şu anda SMA tanısı alan her hasta bu tedaviyi deneyebilir. Bilimsel veriler 'erken tedavi ediniz' diyor. Gen tedavisi de bunu söylüyor. Geç olduğu zaman geçtir."

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'ERKEN TANI ALSIN BU ÇOCUKLAR'

Prof. Dr. Topaloğlu, ilaçların kullanılmasının yan tesiri olduğunu kaydederek, "Çünkü gen tedavisi alırken ölenler oldu veya kan tablosu değişiyor. Bu çocukların karaciğerleri bozuluyor, haftalarca aylarca kortizon tedavisi görmeleri gerekiyor. 'Bu çocuklar tedavi olmasın, gen tedavisi işe yaramaz, bunları boş verin' demiyorum. Ben diyorum ki; erken tanı alsın bu çocuklar, en ufak bir şüphede test yapılması lazım. Bazı ülkeler yeni doğan bebeklere tarama testi yapıyorlar. Öyle tanınan bebekler var. Bu, her ülkenin koşullarına göre değişir. Yapılması gereken bir çocuğun hemen belirtisi olur olmaz istenen laboratuvar testlerinin gecikmemesi" dedi.

'GEN TEDAVİSİ DE BUNU GERİ ÇEVİRMEZ'

Prof. Dr. Topaloğlu, zaman zaman SMA Bilim Kurulu'nda toplantılara katıldığını ifade ederek, "Burada n kadar bilgi, bulgu, veri, istatistik varsa hepsini değerlendiriyoruz. Türkiye’de her gün bir tane SMA Tip-1’li bebek doğuyor. 1 yılda aşağı yukarı 250-300 kadar bebek bu şekilde doğuyor. Ne kadar erken davranırsak bizim için o kadar iyi. Bu hastalık çok hassas, ağır formlu SMA'sı olan bir bebek 6 aylık olduğu zaman sinir hücrelerinin yüzde 90’ından fazlası yitmiş oluyor. Bunları geri çevirecek bir yöntem yok. Gen tedavisi de bunu geri çevirmez. Onun için ortamda hücreler varken bunun yaşantısını sağlamaya bakmalıyız" diye konuştu.

Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası
FOTOĞRAF 9
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Kepez ilçesinde oturan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Uğur Kanat'a, doğumundan 30 gün sonra SMA Tip 1 tanısı konuldu. Tedavi için hastaneye yatırılan küçük Uğur, 9 ay yoğun bakımda kaldı. Aile hastaneden çıkardıkları çocukları için evlerinin bir odasını hazırladı. Uğur Kanat, 2,5 yıldır evindeki yatağında 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Yürüyemeyen, konuşamayan ve mamayla beslenen Uğur, ailesiyle yalnızca göz hareketleriyle iletişim kurabiliyor.
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Turizm sektöründe çalışan Ahmet Kanat, koronavirüs nedeniyle çalıştığı otel açılmayınca işsiz kaldı. Babanın işsiz kalmasıyla aile sadece Uğur için devletin verdiği evde bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Çocuğunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Kanat, yatağın başında saatlerce lif örüyor. Ördüğü lifleri ve çorapları internet üzerinden satmaya çalışan Nurgül Kanat, aylık 5 bin TL'yi bulan medikal giderler için para kazanmaya çalışıyor.
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'ANNENİN EVLADINI HER GÜN ÖLÜME GİDERKEN İZLEMESİ ÇOK ACI' <br> <br> Yaşadıklarını anlatırken güçlük çeken Nurgül Kanat, Oğlum 2 aylıkken yoğun bakıma girdi ve 9 ay yoğun bakımda kaldı. 2,5 yıldır evde kendim bakıyorum. Yaşadıklarımı anlatırken bile zorlanıyorum. İnsanın evladını her gün ölüme giderken izlemesi bir anne için çok acı. Uğur'u yaşatmak için direniyoruz. Uğur, babası, kardeşi hepimiz mücadele ediyoruz. Uğur'un aylık medikal gideri 5 bin TL'yi buluyor. Çocuğumun başında beklerken lif örüyorum, bunları satmaya çalışıyorum. Çorap alıp satıyorum, aileme destek olmaya çalışıyorum dedi.
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'5 DAKİKA BİLE BAKMAZSAM, ÇOCUĞUMU KAYBEDEBİLİRİM' <br> <br> Tüm gününü Uğur ile birlikte geçirdiğini, bu nedenle çalışamadığını söyleyen Kanat, Uğur toplam 6 cihaza bağlı yaşıyor. Sabah kalkıyorum çocuğumun mamasını veriyorum, aspiresini yapıyorum, altını değiştiriyorum. Bakımını yaptıktan sonra iki saatte bir vücudu yara olmasın diye pozisyonunu değiştiriyorum. Uğur'a 5 dakika bile bakmazsam ihmalden çocuğumu kaybedebilirim. Devamlı gözümüz üzerinde diye konuştu.
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'EVLADIMI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM' <br> <br> Güçlükle ayakta durduğunu, Uğur için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen Kanat, Bütün çabam Uğur için. Kendim de hastayım, test sonuçlarımı bekliyorum. Bu lifleri örmeye bile gücüm yok. Ben evladımı yaşatmaya çalışıyorum, onun için her şeyi yaparım dedi.
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SMA HASTALIĞI <br> <br> Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalık. Vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürüyor.
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Bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA, batı ülkelerinde daha sık görülüyor. Ülkemizde ise yaklaşık 6 bin ile 10 bin doğumda bir bebekte görülen genetik geçişli bir hastalık.
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SMA hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı ile karakterize ilerleyen bir hastalık.
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Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası
Annenin, SMA'lı oğlunu yaşatma çabası
Antaly'da, SMA hastası 3,5 yaşındaki Uğur Kanat, 6 cihaza bağlı şekilde hayata tutunuyor. "5 dakika bile yanından ayrılırsam çocuğumu kaybedebilirim" diyen Nurgül Kanat, oğlunun başında ördüğü lifleri satarak onun giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor.
Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün
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Bursa'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığıa yakalanan Gökalp'in yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA tip-2 hastası Gökalp, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor.
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Gökalp ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için sürekli 'bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in annesi Yelda ve babası Sefa Küçük, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için, yoğun çaba sarf ediyor. Gökalp'e bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor.
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Küçük çifti, açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başladığı zamandan bu yana, devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla bu zamana kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Gökalp'in yaşama tutunabilmesi ve 'gen' tedavisine başlayabilmesi için toplanacak 1 milyon dolar ve bir ayı kaldı.
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Gökalp'in hastalığının sadece yürüme ve oturmada değil, uykusunda hatta yemek yerken bile sorunlar yarattığını anlatan anne Yelda Küçük, Gökalp 3 aylıkken fiziksel olarak hareketlerinde gerilemeye başlamıştı ama biz ne yazık ki hastalığını 11 aylıkken öğrenebildik. 11 aylıkken SMA kas hastalığı ile tanıştık. SMA hastalığı ne yazık ki çocuklarda fiziksel olarak yürümede, oturmada engel.
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Gökalp yatarken dönemiyor mesela şu anda. Yemek yemede sorunlar yaşıyoruz, ciğerleri gelişsin diye bibap cihazı kullanıyoruz uykusunda. Aynı zamanda bağırsak problemleri çok yaşıyoruz. Bunun gibi sorunlara yol açıyor ve ciddi bir hastalık. Ne yazık ki bebek ölümlerinin genetik nedenlerinin bir numaralı sebebi dedi.
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Gökalp'in Amerika'da uygulanan bir tedaviyi alması gerektiğini söyleyen Yelda Küçük, 2 yaş altı bebeklerde uygulanan ABD'de bir gen tedavisi var. Gökalp bu tedaviye muhtaç. Şu anda 22 ayı geçti. Yakında 2 yaşına girecek. Bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde kampanyamızı yürütmemiz gerekiyor, Gökalp'in son umudu diyebilirim. Gökalp'e tedavi aldırmak istiyorum çünkü geleceğini kurtarmak istiyorum diye konuştu.
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Gökalp'in tedavi olmazsa yatağa bağlı yaşayacağını belirten Yelda Küçük, Bunu dile getirmek istemiyorum ama yatağa mahkum olacak. Biz hareket ettirmeden Gökalp hareket edemeyecek. Gece uykularında çok büyük problemler yaşıyoruz, sürekli ben döndürüyorum tek bir tarafa yüklenmesin, yatmasın diye. Fiziksel olarak aklınıza gelebilecek her sorun, onu da geçtim solunum çocuklar için en büyük problem.
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Cihaza bağlı bir şekilde hiçbir şekilde uyumasını istemiyoruz. O da kabullenemedi hala. Yemek yemesi daha sağlıklı olsun, katı beslenemiyoruz çünkü. Biz de bu hastalığı başımıza gelmeden bilemiyorduk, diğer anneler de kendilerini bizim yerimize koysunlar ve Gökalp'i kendi çocukları gibi görsünler dedi.
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Başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren baba Sefa Küçük, Bizim kampanya başlattığımız tedavinin adı 'zolgensma' gen tedavisi. Bu ABD merkezli tedavi ve 2 yaşın altındaki bebeklere uygulanan bir tedavi. Bizim de bu tedaviyi alabilmemiz için 30 günümüz kaldı, tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Biz şu ana kadar 1 milyon 400 bin dolar topladık, yardımsever vatandaşlarımızın sayesinde.
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Kalan 1 milyon doları da son 30 gün içinde toplayıp tedavi için gerekli işlemleri yapıp, ABD’ye gidip tedavi almamız gerekiyor. Bu tedaviyi alabileceğimize inanıyorum. Yardımsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımız sayesinde bu yerlere geldik, devamının da geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu kısa vakitte bunu toparlayıp, bu tedaviyi alabiliriz dedi.
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Gökalp'in yürüdüğü günleri özlemle beklediklerini dile getiren Sefa Küçük, İlk başladığımızda kampanyada 160 bin kişinin 100 TL vermesi gerekiyordu. En son 140 bin kişi olarak başladık. Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bu tedavi şu ana kadar vücudunda Gökalp'in fiziksel olarak kayıpları var. Biz bunları koruyabilmek için günde 3 kere yoğun şekilde fizik tedavi, havuz çalışması yapıyoruz mevcut kasları koruyabilmek için.
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Tedavi sonrasında yine fizik tedavi ile birlikte daha fazla kas kazanmak için çocuğumuzu yürütebileceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam. Bağış kampanyamız Instagram sayfamız üzerinden devam ediyor. '@gokalp_sma' adresinde her şey mevcut. Yapamadığınız yerde biz de destek oluyoruz diye konuştu.
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Hastalığı yüzünden Gökalp'in vücudunda fiziksel bozuklukların olduğunu söyleyen Sefa Küçük, Vücutta fiziksel bozukluklar oluşuyor, ayakta, omurilikte. Bunların oluşmaması için korse kullanıyoruz, ayaklarda da bozulmayı önlemek için de afo kullanıyoruz. Fizik tedavi uygularken ya da oyun oynarken de sürekli bunları kullanıyoruz.
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İlacı alana kadar fiziksel gücümüzü koruyup, sonrasında gücümüze güç katıp çocuğumuzu ayaklandırmak istiyoruz. Normalde can yakıcı. Kimse istemez ki sizi sıksın. Korse sıkıyor, hareket kabiliyetini de azaltıyor. Ama daha ciddi problem çıkmaması adına buna mecburuz ifadelerini kullandı.
Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün
Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce Amerika'da uygulanan gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp'in ailesinin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya hakkında konuşan baba Sefa Küçük tedaviyi alabilmeleri için son bir milyon dolar kaldığını belirterek, "Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam" dedi.

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