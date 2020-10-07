Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır?

Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol nasıl yapılır? Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol tarifinin malzemeleri, besin ve kalori değerleri ayrıca hazırlık aşamalarını sizler için derledik. Enfes tatlı tarifi olan profiterol için tarife buyurun...

HAYAT Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Profiterol

Profiterol Tarifi

Malzemeler:

1 Ölçü Şu Hamuru

Krema Malzemeleri

1/2 (Yarım) Litre Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Nişasta

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Paket Vanilya

1 Adet Yumurta

3 Adet Yumurta Sarısı

80 Gram Kırılmış Beyaz Çikolata

1/2 (Yarım) Paket Çırpılmış Krema

Çikolatalı Katman İçin

1 Su Bardağı Su

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Un

2 Tatlı Kaşığı Toz Kakao

1 Çimdik Tuz

1 Tatlı Kaşığı Dolusu Tereyağı

60 Gram Bitter Çikolata

HAYAT Trileçe tarifi: Traliçe nasıl yapılır?

Profiterol Yapılışı

Ocakta sütü ağır ateşte kaynama noktasına getirin.

Bir karıştırma kabına nişastayı, toz şekeri ve vanilyayı ekleyin. Bütün yumurta ve yumurta sarılarını ilave edip bütünleşene kadar balon telle karıştırın.

REKLAM

Sıcak sütü yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve bir yandan seri şekilde karıştırın ki topaklanma olmasın. Karışımın hepsini tekrardan sütü ısıttığınız tencereye dökün.

Koyulaşana kadar pişirin. Beyaz çikolatayı ilave edin ve soğuyana kadar karıştırın.

Kremayı kullanacağınız zaman çırpılmış kremayı da ekleyip bütünleşene kadar karıştırın.

Yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun ve buzdolabında soğumaya bırakın.

Şu Hamuru pişirmek için tepsinizi ve hamurunuzu hazırladıktan sonra ikişer cm aralıklar bırakarak yaklaşık 22 adet kadar profiterol topu sıkın.

Hamuru fırına verip 30-45 dakika üzerleri iyice kızarana kadar pişirin. Soğuduklarında keskin bir bıçakla enine kesin ve aralarına kremadan sıkın ve üstlerini kapatın.

Servis etmeden önce buzdolabında 1 saat soğutun. Bu sırada çikolatalı sosu hazırlayalım. Suyu, toz şekeri, unu, kakao ve tuzu tencerede balon telle karıştırın.

Kalan malzemeleri de ilave edip ocağın altını açın. Koyulaşana kadar pişirin. Akışkan bir kıvamı olmalı. Karıştırarak soğutun. Profiterolü servis ederken üzerinde gezdirin.

İpucu: Sıkarken hamur kopmazsa elinizle koparın ya da bir bıçakla kesin. Üst kısımlarını düzeltmek için parmağınızı ıslatıp düzleyin.

Profiterol kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan profiterol 60 dakikada pişer.

Profiterolün kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan profiterolün kalorisi 222.

Profiterol yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Profiterol için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 32 lira.