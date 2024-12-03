Rachel Corrie’nin günlükleri Türkçe'ye kazandırılacak

“2. Filistin Kitap ve Kültür Günleri” kapsamında insan hakları raporları, ulusal ve uluslararası hukuki ihlallere dayanarak Filistin’de yaşananları anlatan “Gazze-Şehadete Tanıklık” kitabının söyleşisi yapıldı. Prof. Dr. Norman Finkelstein’ın kaleme aldığı İz Yayınları’ndan çıkan eserin söyleşisine kitabın tercümanları Eyüp Togan, Hakan Aydın ve İz Yayınları Yayın Koordinatörü Murat Ayar katıldı. Eyüp Togan yazarın kitaplarının basılmasına engel çıkaranlardan bahsederek, bu tür kitapların Yahudi geçmişi olan insanlar tarafından yazılmasının önemine dikkat çekti. İz Yayınları Yayın Koordinatörü Murat Ayar ise Gazze ile alakalı iz bırakmaya devam edeceklerini söyleyerek Rachel Corrie’nin günlüklerini Türkçe'ye çevirdiklerinin müjdesini verdi.