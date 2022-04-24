Ramazan çizgilerle anlatılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dünya Çizerler Birliği tarafından geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde Ramazan ayının değerine ve kıymetine dikkati çekmek için “Ramazan, Doğruluk, Zekat” temalarıyla dünya çizerlerinin kaleme aldığı “Uluslararası Çizgilerle Ramazan” sergisi sanatsever ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Uluslararası 117 sanatçının 305 eserle katkı sağladığı sergide, 50 seçkin eser yer alıyor. Ramazanın manevi ikliminin, doğruluk ve zekat kavramlarının dünyadaki karşılığını anlamak amacıyla düzenlenen sergi 5 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi sonrası Dünya Çizerler Birliği Başkanı ve sergide eserleri yer alan Melike Sümeyye Aysal ve İtalyan çizer Andrea Pecchıa ile konuştuk.

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HERKES GÜLSÜN İSTEDİM

Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, Dünya Çizerler Birliği bünyesinde yaklaşık 1600’e yakın çizer ve karikatürist sanatçının olduğunu belirterek, “Zekatı ben bir Müslüman olarak çizerken zorlanıyorum, yabancı birisinin çizmesi çok zor” diyor. Altay bu yüzden yabancı çizerlere ilk önce zekatın ne olduğunu, nereden geldiğini, amacını, bunun İslam’ın şartlarından olduğunu ve toplumsal barışı sağladığını anlattığını söylüyor.

Daha sonra ise çizerlerin Ramazanı ve zekatı kendi süzgeçlerinden geçirip ve kendi hayal dünyalarından eleyerek çizdiklerini belirtiyor. Sergide savaş ve barışı anlattığı eseriyle yer alan çizerlerden İtalyan sanatçı Andrea Pecchıa savaş karşıtı olduğu için herkesi pozitif görmek istediğini söylüyor. Pecchıa eserini “Ramazanda savaşın olmadığı, barışın olduğu ve işlerimizin temiz olması gerektiği bir ay olduğu için kesinlikle savaş karşıtı ve olumsuz düşünceleri yok etmek adına yaptım ve herkes gülsün istedim ”diyerek anlatıyor.

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Melike Sümeyye Aysal-Dilber Dural

ZEKAT TIPKI BİR AĞAÇ GİBİ

Zekatı anlattığı eseriyle sergi de yer alan Melike Sümeyye Aysal ise eserini çizmeden önce referans olarak hadis ve ayetleri araştırdığını söylüyor. Aysal’ın ayet ve hadislerden yola çıkarak çizdiği eserde iki çocuk figürü yer alıyor. Aysal, “Büyük olan figür küçük olan figüre kendi ağacından bir dal veriyor. Ağacı daha güzelleştirmek için değil ama gerçekten içinden geldiği için veriyor. Daha sonra o kestiği kısmından daha güzel ve daha gür çıktığını fark ediyor. Zekat ve yardımlaşmanın da tıpkı baharda bir ağacı budadığımız zaman tekrar daha güzel ve daha gür bir şekilde çıktığını biliyoruz. Yardımlaşma ve zekatı da o şekilde sembolize etmek istedim” diyerek anlatıyor eserini.