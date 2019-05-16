Ramazan kitapla buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Sultanahmet Meydanı'nda açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 38 yıldır aynı ve olması gereken yerde fuarı düzenlemenin sevinci, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Ali Erbaş, şunları aktardı:

İSLAM BİLGİ VE KİTAP MEDENİYETİDİR

“Bu sene de İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Almanya’da vatandaşlarımızla buluşacağız. Şu anda geleneksel hale gelen Sultanahmet Kitap ve Kültür Fuarı’mızı açıyoruz. Anadolu tarafından Büyük Çamlıca Camii’mizin iç avlusunda ilk kez düzenlenen fuar ile de bu seneki zenginliğimiz İstanbul acısından ikiye katlanmış oluyor” Erbaş, “İslam medeniyeti bilgi ve kitap medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz” dedi.

YARIN ANKARA’DA SONRA GAZİANTEP’TE

Geleneksel hale gelen Sultanahmet’teki Kitap ve Kültür Fuarı ile birlikte dün Büyük Çamlıca Camii’nde ilk kez düzenlenecek fuar da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar yolculuğu yarın Ankara Kocatepe Camii’nde, 17 Mayıs’ta ise Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sürecek.