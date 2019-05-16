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KÜLTÜR SANAT

Ramazan kitapla buluştu

TDV tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarı, 38 yıldır olduğu gibi Sultahmet Meydanı’ndaki yerinde açıldı. Aynı zamanda Çamlıca Camii’nde de gerçekleştirilen fuarı açan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu seneki zenginliğimiz İstanbul açısından ikiye katlandı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitap ve Kültür Fuarı okuyucularla buluştu.
Kitap ve Kültür Fuarı okuyucularla buluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Sultanahmet Meydanı'nda açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 38 yıldır aynı ve olması gereken yerde fuarı düzenlemenin sevinci, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Ali Erbaş, şunları aktardı:

İSLAM BİLGİ VE KİTAP MEDENİYETİDİR

“Bu sene de İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Almanya’da vatandaşlarımızla buluşacağız. Şu anda geleneksel hale gelen Sultanahmet Kitap ve Kültür Fuarı’mızı açıyoruz. Anadolu tarafından Büyük Çamlıca Camii’mizin iç avlusunda ilk kez düzenlenen fuar ile de bu seneki zenginliğimiz İstanbul acısından ikiye katlanmış oluyor” Erbaş, “İslam medeniyeti bilgi ve kitap medeniyetidir. Okumayı, anlamayı, aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz” dedi.

YARIN ANKARA’DA SONRA GAZİANTEP’TE

  • Geleneksel hale gelen Sultanahmet’teki Kitap ve Kültür Fuarı ile birlikte dün Büyük Çamlıca Camii’nde ilk kez düzenlenecek fuar da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar yolculuğu yarın Ankara Kocatepe Camii’nde, 17 Mayıs’ta ise Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sürecek.

Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
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Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
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