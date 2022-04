Ramazanda en çok çocuklar sevinsin

Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de ramazan ayında oruç tutandır” diyor Peygamber Efendimiz on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için. Her yıl heyecanla beklediğimiz, bizi Allah’a her zamankinden daha da yakınlaştıran, kendi içimize döndüğümüz o güzel aya bu sene de kavuştuk. Hatta şu anda dokuzuncu gününü geride bırakıyoruz. Ama bu mübarek ayda hem ailelerin hem de çocukların günlerini nasıl verimli geçireceği, vakitlerini nasıl doğru kullanabileceği, ne tür etkinlikler yapacağı, özellikle ebeveynlerin çocuklarına orucu nasıl sevdirebilecekleri ve ramazanı nasıl sevdirebilecekleri ise soru işareti halen. Biz de eğitimci-yazar Jenny Molendyk Divleli ile Ramazan ayını nasıl geçirdiğini sorduk.

Jenny Molendyk Divleli

- Ramazan bir Müslüman olarak sizin için neyi ifade ediyor. Bu ayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Müslümanlar için Ramazan ümittir. Çünkü bazen hayatımızın getirdiği yoğunluktan ve tembellikten dolayı bir yıl boyunca Allah’tan uzaklaşabiliyoruz ama artık Ramazan ile birlikte Allah’a odaklanıyoruz ve oruç tutarak zor bir ibadette yapıyoruz. O yüzden Ramazanla birlikte yeni alışkanlıklar edinebiliriz ve Allah’a dönebiliriz. O zaman bu ayda hem ümidi hem de Allah’ın merhametini hissedebiliriz.

- Ramazan havasını çocuklara da hissettirmek için siz neler yapıyorsunuz? Bir eğitimci olarak ailelere tavsiyeniz var mı?

Ailecek oturalım ve çocuklarımıza “Kaç gün tekne orucu tutacaksın veya teravihe beraber gidelim mi ya da birlikte ramazan konseri dinleyelim mi?” şeklinde neler yapmak istediklerini sorabiliriz. Daha sonra belirlediğimiz hedeflerin neler olduğunu çocuklarla beraber herkesin unutamayacağı bir yere yazıp örneğin buzdolabına asabiliriz. Hangi ibadetler beraber yapılmak isteniyorsa kesinlikle rutin olmalı. Çünkü rutin olduğu zaman ramazandan sonra da alışkanlıklar devam ediyor. Anneler için de yemek çok önemli. Anneler çocuklarıyla birlikte daha önceden yemek hazırlayabilirler. Her gün farklı farklı bir yemek yapmak yerine fazla yapıp iki günde bir yiyebilirler.

- Peki aileler çocuklara oruç tutmayı nasıl anlatmalı, birlikte ne tür etkinlikler yapabilir? Ayrıca ramazan çocuklara nasıl sevdirilir?

Oruç tutmayı aç olan kişileri anlatarak ya da yakınlarında ihtiyaç sahibi kişiler varsa birlikte yemek götürerek anlatabilirler. Oruç tutmayı sevdirmek için de yarım gün ya da hafta sonu oruç tutmayı deneyebilirler.Ebeveynler çocuklarıyla beraber dini kitaplar okuyabilir özellikle ramazan içi yapılacak şeylerde çocuklarında yardım etmesini sağlayabilirler. Örneğin iftar sofrasını hazırlarken çocuklarını da dahil edebilirler. Çocuklara hangi yemeği istediklerini ve kiminle paylaşmak istediklerini sorabilirler. Daha sonra çocuklar arkadaşlarına, komşularına “Ben sizin için kendim yaptım” diyerek bir heyecan yaşamasını sağlayabilirler. Yapılan şeylerde çocukların fikirlerini de eklerlerse onlarda heyecanlı olacaklar. Aileler çocukları için evlerinde ramazan köşesi hazırlayarak, süsleyebilirler çünkü çocuklar için de özel bir gün, özel bir his ve özel bir an gerekiyor. Mümkünse küçük bir hediyede verebilirler. Mesela teravih çantası ya da ramazan kartları gibi hediyeleşmeler yapılabilir. Böylelikle çocuklar için güzel bir his ve severek güzel şekilde hatırlayacakları ramazanlar olacak.