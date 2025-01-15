Rami’de “Kitap Kulübü Okumaları” başladı

Rami Kütüphanesi’nin kitap tutkunlarını biraraya getirmeyi hedeflediği “Kitap Kulübü Okumaları” başladı. “Üç Farklı Alan, Üç Farklı Kitap, Üç Farklı Perspektif” temasıyla oluşturulan etkinlikte, üç farklı kitap incelenerek, katılımcılara interaktif bir tartışma ortamı sunulması amaçlanıyor. Dün “Bibliyoterapi Okumaları” ile başlayan etkinlikte klinik psikolog Ecem Yılmaz Öksüz moderatörlüğünde Engin Geçtan’ın «İnsan Olmak” kitabı incelendi. 18 Ocak’ta “Teknoloji ve Kültür Okumaları” programıyla Esat Yılmaz moderatörlüğünde Orhan Toker’in “Dijital Baba’dan Mesaj Var! ve Sanal Dünyanın Gerçek Sorunları” kitabı ele alınacak. Pınar Solhan yönetiminde 26 Ocak’ta Nurettin Topçu’nun “Var Olmak” eseri incelenecek.