Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Rami’de “Kitap Kulübü Okumaları” başladı

Rami’de “Kitap Kulübü Okumaları” başladı

04:0015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Rami Kütüphanesi’nin kitap tutkunlarını biraraya getirmeyi hedeflediği “Kitap Kulübü Okumaları” başladı. “Üç Farklı Alan, Üç Farklı Kitap, Üç Farklı Perspektif” temasıyla oluşturulan etkinlikte, üç farklı kitap incelenerek, katılımcılara interaktif bir tartışma ortamı sunulması amaçlanıyor. Dün “Bibliyoterapi Okumaları” ile başlayan etkinlikte klinik psikolog Ecem Yılmaz Öksüz moderatörlüğünde Engin Geçtan’ın «İnsan Olmak” kitabı incelendi. 18 Ocak’ta “Teknoloji ve Kültür Okumaları” programıyla Esat Yılmaz moderatörlüğünde Orhan Toker’in “Dijital Baba’dan Mesaj Var! ve Sanal Dünyanın Gerçek Sorunları” kitabı ele alınacak. Pınar Solhan yönetiminde 26 Ocak’ta Nurettin Topçu’nun “Var Olmak” eseri incelenecek.




#Rami Kütüphanesi
#Aktüel
#Toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sicil affı çıkacak mı? 2025 kredi sicil affı son durum