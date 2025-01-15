Sıra Serenay Sarıkaya'nın ifadesinde

Ayşe Barım’ın menajerliğini yaptığı Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir hakkında çıkan iddialar günlerdir sosyal medyada tartışılıyordu. Demir’in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığı Sarıkaya ile aşk yaşadıklarına dair iddialar sonucu, Demir ve Sarıkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili uzun süre sessiz kalan Mert Demir, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınladı. Açıklamasında hakkında yazılanlara sessiz kalmasının kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Demir, “Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi... Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” dedi.