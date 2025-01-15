Sıra Serenay Sarıkaya'nın ifadesinde

Dizi ve sinema oyuncuları üzerinde tekel iddiaları nedeniyle soruşturma konusu olan menajer Ayşe Barım ile adı anılan oyuncu Serenay Sarıkaya savcılığa çağrıldı. Sarıkaya “tanık” sıfatıyla ifade verecek.
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, oyuncu Serenay Sarıkaya “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Son günlerde gündeme gelen iddialar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Barım’ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, “tanık” sıfatıyla bugün ifade verecek.
REKLAM İLİŞKİSİ DEĞİLMİŞ
Ayşe Barım’ın menajerliğini yaptığı Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir hakkında çıkan iddialar günlerdir sosyal medyada tartışılıyordu. Demir’in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı ve bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığı Sarıkaya ile aşk yaşadıklarına dair iddialar sonucu, Demir ve Sarıkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı. Konuyla ilgili uzun süre sessiz kalan Mert Demir, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınladı. Açıklamasında hakkında yazılanlara sessiz kalmasının kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürdüğünü belirten Demir, “Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi... Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” dedi.
Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gibi pek çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım’a yurt dışına çıkış yasağı koyuldu.