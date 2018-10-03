Hayat Reflü şikayetlerini azaltan 4 yöntem
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Reflü şikayetlerini azaltan 4 yöntem

Reflü hastalığında yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle hastalığın kontrolünün kolaylaştığı ve hastalığın belirtilerinin kaybolduğunu ifade eden uzmanlar, reflüye neden olan faktörlerin 4 yöntemle azaltılacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Dünyada giderek artan reflü hastalığını obezite de tetikliyor.
Dünyada giderek artan reflü hastalığını obezite de tetikliyor.

Mide asidinin, yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan reflü hastalığının (gastroözefageal reflü) toplumda giderek arttığını, haftada bir defa reflü nedeniyle sorun yaşayanların sayısının, toplumun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu belirten Gastroenteroloji Bölümü Uz. Dr. İbrahim Kemal Özdemir, reflüye neden olan faktörlerin 4 yöntemle azaltılacağını söyledi.

Reflü hastalığının görülme sıklığının tüm dünyada arttığını, gıdaların, hazırlanması ve saklamasındaki yöntem değişikliği ile tüm dünyada artan obezitenin, reflü hastalığının artışı üzerinde etkili olduğuna vurgu yapan Gastroenteroloji Bölümü Uz. Dr. İbrahim Kemal Özdemir, "Kansızlık, yutma güçlüğü, kilo kaybı, iştahsızlık, erken doyma, kusma veya dışkıda kan görülmesi, sarılık, ailede kanser öyküsü olanlar ile 45 yaşın üstündekilere mutlaka endoskopik inceleme yapılmalıdır. Endoskopik incelemede, hastaların yaklaşık yarısında reflü hastalığıyla ilgili bulgular tespit edilemez. Bu guruptakiler özofajitsiz reflü hastalarıdır. Öte yandan yemek borusunun iç tabakasının doğrudan görülerek değerlendirilmesini sağlayan endoskopide zedelenmenin tipi, şiddeti ve yaygınlığı konusunda bilgi elde edilir. Gerekli görüldüğü takdirde endoskopi sırasında biyopsi alınabilir'' dedi.

Yaşam tarzınızı değiştirin

Yaşam tarzındaki değişikliklerin, hastalığın kontrolünü kolaylaştırdığı, bu önerilere uyan hastaların yüzde 15-25’inde belirtilerin kaybolduğunu söyleyen Gastroenteroloji Bölümü Uz. Dr. İbrahim Kemal Özdemir, uyulması gerekenleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

- Aşırı yağlı ve salçalı yiyecekler, sigara, fazla miktarda alkollü ve kafeinli, her türlü kolalı ve gazlı içecekler ile çikolata ve doğrudan asit ihtiva eden yiyecekleri tüketmeyin.

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- Yemek düzeni oluşturun, porsiyon miktarında aşırıya kaçmayın, yemeklerden sonra 4 saat kadar ayakta veya oturur durumda olun, yemekten hemen sonra uyumayın. Şikayetlerin durumuna göre yemek saatlerini ve düzenini değiştirin.

- Gece göğsünde yanma hissi, öksürük veya boğulma hissiyle uyanma şikayetleri varsa yatağın baş tarafının 10 santimetre kadar yükseltin. Yapılan araştırmalarda sol yana yatarak uyumanın şikayetleri arttırdığı belirlenmiştir.

- Vücut ağırlığı ideal sınırda değilse mutlaka kilo verilmelidir. Vücut ağırlığının ideal sınırda olması, yani kilolu hastaların bu sınırlara dönecek şekilde kilo vermeleri önemlidir.

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