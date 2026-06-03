Reis Çelik’in “Kör Gece” filmi Şanghay'da

Yönetmen Reis Çelik’in yeni uzun metrajlı filmi “Kör Gece”, Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin (SIFF) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini yapacak.
Türkiye’den Kaz Film ve Heimatlos Films ile Almanya’dan Neopol Film ortaklığıyla hayata geçirilen yapımın yapımcılığını Türkiye adına İsmail Anıl Çelik ile Dilek Aydın, Almanya adına ise Jakob Zapf, Andrea Simml ve Tonio Kellner üstleniyor. Siyah beyaz formatta çekilen 90 dakikalık “Kör Gece”, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen ardından yaşanan dönemi konu alıyor.
Reis Çelik’in kendi deneyimlerinden esinlendiği yapım, yönetmenin tek bir mekanda ve tek bir gecede geçen öykülerden oluşan “Gece Üçlemesi”nin ikinci filmi olma özelliği taşıyor.