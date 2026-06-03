Reis Çelik’in “Kör Gece” filmi Şanghay'da

Türkiye’den Kaz Film ve Heimatlos Films ile Almanya’dan Neopol Film ortaklığıyla hayata geçirilen yapımın yapımcılığını Türkiye adına İsmail Anıl Çelik ile Dilek Aydın, Almanya adına ise Jakob Zapf, Andrea Simml ve Tonio Kellner üstleniyor. Siyah beyaz formatta çekilen 90 dakikalık “Kör Gece”, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin hemen ardından yaşanan dönemi konu alıyor.