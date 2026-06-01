Andrea Bocelli İstanbul’da konser verdi

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen konserde sanatçı, “Vivere”, “Vivo per Lei” ve “Caruso” gibi eserlerin yanı sıra “Romanza” albümünden seçilen parçaların merkezde olduğu özel repertuvarı seslendirdi. Konserde özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaşan Kenan Doğulu, “Il Mare Calmo Della Sera” şarkısını seslendirdi. Yoğun ilginin yaşandığı konseri, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok ismin yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan izledi.