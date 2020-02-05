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Rekor artış bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki on yıllarda yoksul ülkelerde kanser vakalarının çok ciddi artış göstereceği uyarısında bulundu. Bütün kanser hastalarının tedavideki gelişmelerden “eşit olarak faydalanması” gerektiğini belirten DSÖ, ek yardımlarla milyonlarca insanın hayatının kurtulabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ÖNLEMLER İHMAL EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Dünya Kanser Günü vesilesiyle kamuoyuna sunduğu raporda, düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde kanser vakalarının 2040 yılına kadar yüzde 81 oranında artış göstereceği belirtildi. Raporda bu ülkelerde sınırlı kaynaklarla hastalıkla mücadele edilmesi, anne ve çocukların bakımının sağlanamaması ve gerekli önlemlerin ihmal edilmesi bu artışa neden olarak gösterildi.

Fotoğraf: Arşiv

VARLIKLI ÜLKELERDE AZALDI

Raporda 2018 yılında 18,1 milyon kişiye kanser teşhisi konulduğu ve kanserden 9,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Uluslararası Kanser Araştırması Ajansı Direktörü Elisabete Weiderpass, kanser tedavisinde yaşanan gelişmelerin 2000-2015 yılları arasında varlıklı ülkelerde kanser ölümlerini yüzde 20 oranında azalttığını söyledi. Ancak bu oran yoksul ülkelerde ise yüzde 5 oranında azaldı.

Fotoğraf: Arşiv

EŞİT FAYDA GEREKLİ

Weidepass, dünyadaki bütün kanser hastalarının tedavideki gelişmelerden “eşit olarak faydalanması” gerektiğini kaydetti. DSÖ raporunda kanser vakalarının dünya genelinde ise 2040 yılına kadar yüzde 60 artış göstermesinin beklendiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, 23 milyar euroluk yapılacak ek yatırımın yedi milyon insanın kanserden ölmesini engelleyebileceği tahmininde bulundu.


EN SIK RASTLANAN AKCİĞER KANSERİ

  • Öte yandan raporda birçok varlıklı ülkede kanserin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının ardından en fazla ölüme neden olan hastalık olduğuna dikkat çekildi. Dünyada en sık rastlanan kanser türünün ise akciğer kanseri olduğu bildirildi. Bunu göğüs kanseri ve bağırsak kanseri izliyor.

AB’DE 4 ÖLÜMDEN 1’İNİN NEDENİ

Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise, ölümlerin 4’te 1’inin kanserden olduğu, bunun yılda ortalama 1,2 milyon kişiye tekabül ettiği bildirildi. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı son veriler, erkeklerin kadınlara göre daha fazla kanserden etkilendiğini ortaya koydu. Buna göre, erkeklerin yüzde 29’u kanser nedeniyle hayatını kaybederken, kadınlarda bu oran yüzde 23 oldu. Ölümlerin yüzde 20’si akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşirken, bunu bağırsak kanseri (yüzde 12), göğüs kanseri (yüzde 7) ve pankreas kanseri (yüzde 7) takip etti.

HAYAT TARZI ÖNEMLİ

Fotoğraf: Arşiv

  • Alman Kanser Araştırmaları Merkezi Direktörü Michael Baumann, Spiegel’de yer alan değerlendirmesinde, hayat tarzının kanseri önlemedeki önemine dikkat çekti. Baumann, kanser vakalarının yüzde 40’ının spor, sigara içmemek, fazla kilodan kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve az veya hiç alkol tüketmemek gibi sağlıklı bir yaşam tarzıyla engellenebileceğini söyledi.

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