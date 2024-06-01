Rektör Karamustafa öğrencilerin Filistin’le dayanışma platformunu ziyaret etti

Develi İslami İlimler Fakültesi Kültür ve Medeniyet Kulübü tarafından “Kampüs İntifada” sloganı ile oluşturulan Filistin’le dayanışma platformunda öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Rektör Karamustafa, öğrencilerin etkinliklerinde de yer aldı.