Rektörlerden tüm dünyaya Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de katıldığı rektörler toplantısında 181 üniversite rektörü açıkladıkları bildiri ile insan hakları çağrısı yaparak İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırıları kınadı.

Haber Merkezi 20 Mayıs 2021, 09:57 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2021, 10:10 İHA