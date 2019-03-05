Hayat Restoranda elini yıkadığına pişman oldu
GENEL SAĞLIK

Restoranda elini yıkadığına pişman oldu

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers, tatilde yemek yediği bir restoranda elini yıkadıktan sonra hayatı karardı. Yüzündeki kızarıklık ve ağrı şikayetiyle doktora giden genç kadın

insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca isimli bakteri kaptı. Sabundan bulaşan bakteri genç kadının yüzünü yedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rachel Star Withers
Rachel Star Withers

ABD'li Rachel Star Withers Ekim ayında tatile gitti. Rachel'ın tatil dönüşünde yüzünde ağır çukurlar oluşmaya, kızarıklıklar çıkmaya başladı ve genç kadın büyük ağrılar çekti. Rachel doktora gittiğinde ona ilk olarak 'akne' teşhisi konuldu.

Ancak Rachel'ın durumu bir türlü düzelmedi. Durumu daha ağırlaşınca genç kadın doktora tekrar gitti. Doktorlar daha detaylı testler yapmaya karar verdi, Rachel'ı 8 gün boyunca denetim altında tuttu.

Restoranın lavabosundaki sabundan bulaştı

Testlerin sonucunda Rachel'da insan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca bakterisi olduğu ortaya çıktı. Rachel'ın yüzünü yemeye başlayan bakteri genç kadının yüzünde deformasyonlar oluşturdu. Genç kadının hastalığının, tatilde yemek yediği bir restoranın tuvaletinde kullandığı sabundan olduğu açıklandı.

Sabunun herkes tarafından kullanılması ve sabunlukların temizlenmemesinin, bakterinin bu yerlerde yaşamasını sağladığı belirtildi. Uzmanlar kişinin kendi anti bakteriyel ürünlerini taşımasının bu tür riskleri minimuma indireceğini söylüyor. Rachel'ın yüzündeki izler ve çökmeler için tedavisi işe yaradı.

Ancak Rachel'ın tedavisinin tam olarak başarı ile sonuçlanması ve tamamen izlerin yok olması şu an için mümkün değil gibi. Rachel ise gördüğü tedaviyi ve gelişim sürecini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
FOTOĞRAF 18
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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Kaptığı bakteri genç kadının yüzünü yedi.
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