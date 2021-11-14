Robotik cerrahi daha avantajlı

Kolon ve rektum kanserleri dünyada en sık görülen 3’üncü kanser türü olarak biliniyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Robotik ve Laporoskopik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Karabulut, bu iki kanser türünün 50 yaş ve üzeri vatandaşların yaşamını daha fazla etkilediğini söyledi. Karabulut, kolon ve rektum kanserlerinin erken evrede tespit edilmesi halinde yüksek başarıyla tedavi edilebildiğini aktardı. Karabulut, hastalıkların detaylarını Yeni Şafak için yazdı.

Kolon ve rektum kanserlerinde ailede kanser veya polip tanısı olan kişilerde hastalığın görülme riski yüksek. Bilinen ülseratif kolit, meme ve rahim kanserleri olması kolon ve rektum kanserleri görülme riskini de artırıyor. Bu 2 tür de küçük iyi huylu polipler şeklinde başlıyor. Çevresel ve genetik faktörlerle büyüyerek kanserleşme eğilimi gösterip, bağırsak duvarını işgal ediyor. En sık makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişikliklik gözlenirken, kronik karın ağrısı ve şişkinlik de şikayetlere eşlik ediyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra dışkıda gizli kan testi, 50 yaşından sonra ve ailede kanser hikayesi olan bireylerde kolonoskopi yapmak çok önemli. Kolonoskopi ile kanserlerin büyük kısmından sorumlu olan polipleri vücuttan temizleyerek kanseri engelleyebiliriz.

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Doç. Dr. Mehmet Karabulut

ALTIN STANDART: AMELİYAT

Eğer hastalık çok yayılmamışsa tedavinin altın standardı ameliyattır. Ameliyatla o kısım kolon ve rektumun alınması, tüm lenf bezlerinin ve eğer varsa yapışık çevre organların geniş bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Makata yakın rektum kanserlerinde genellikle ameliyattan önce kemoterapi ile beraber radyoterapi (ışın) tedavisi verildikten sonra ameliyat yapılıyor.

HATA PAYI SIFIRA YAKIN

Son yıllarda robotik cerrahi tekniği kullanılarak yapılan kanser ameliyatlarında başarı oranı arttı. Bir konsol yardımıyla robot kollarını cerrahlar kumanda ederken, cerrahın yaptığı küçük el hareketlerini robotik kollara aktarır ve bunlara bağlı cerrahi makas, doku veya iğne tutucu gibi aletlerin istenilen hareketleri yapması sağlanır. Robotik kollara bağlı cerrahi aletler 540 derece dönebildiği için el hareketlerinden çok daha fazlasını yapacak şekilde hareket ediyor. Ayrıca normalde insanın elindeki doğal titreme, robotik cerrahide cerrahi aletlerin uçlarına hiç yansımaz. Bu sayede hata payı da en aza iniyor. Hastanemizin genel cerrahi kliniğinde mide,kolon ve rektum kanser ameliyatları rutin olarak yapılıyor.

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NİÇİN ROBOTİK CERRAHİ?

Robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlarda görüntüler 3 boyutlu ve 16 kat büyütülerek elde ediliyor. Bu sayede dar alana sahip leğen kemiği içine yerleşmiş rektum kanserlerinde tümör dokusu kolayca temizleniyor. Robotun küçük ve hassas hareketleri sayesinde bu bölgedeki dokuların zarar görme olasılığı azalıyor. Ameliyat için yapılan küçük kesiler kozmetik avantaj da sağlıyor. Kesilerin her biri 8 milim olduğu için hasta çok kısa sürede iyileşerek, sosyal yaşamına dönüyor. Diğer taraftan minimal invaziv olmasından dolayı enfeksiyon riski de çok azalıyor. Genel olarak obez hastalarda yağ dokusu fazlalığı nedeniyle açık ameliyatlar zor yapılsa da, bu durum robotik cerrahi ile rahatlıkla gerçekleşebiliyor.

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Kanserden nasıl korunuruz?

Düzenli egzersiz yapmak, birçok kanser türündün korunmak için yapılacakların başında geliyor. Fazla kilolardan kurtulmak riski azaltır. Sigara tek başına birçok kanser için risk oluştururken, aşırı alkol kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor. Akdeniz tipi beslenmeyi tercih etmek gerekiyor.

HAYAT Robotik cerrahiye talep artıyor: Daha az kan, yara izi ve enfeksiyon