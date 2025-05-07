Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Londra’da ziyarete açıldı

Sergi, hat sanatının zarafetini yalnızca görsel bir şölen olarak değil, aynı zamanda bir içsel iyileşme süreci olarak sunuyor. Her biri ustalıkla kaleme alınmış eserler; sabrın, maneviyatın ve tefekkürün izini taşıyor. Ruh sağlığına temas eden bu özel seçki, izleyicileri hem estetik bir derinlik hem de ruhsal bir denge arayışına davet ediyor.

Açılış davetine yoğun ilgi

6 Mayıs’ta gerçekleşen açılışta Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tozcu, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi Afsal Khan, Yunus Emre Enstitüsü Londra Koordinatörü Mehmet Karakuş, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Sezai Ilkı, Albayrak Reklam ve Etkinlik Müdürü Fatih Emre Tuğrul ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül gibi isimler yer aldı. Konuşmalarda hat sanatının sadece kültürel değil, ruhsal anlamda da bir şifa aracı olduğuna vurgu yapıldı.

Hat sanatına dair önemli açıklamalar

Serginin açılışına katılan Ticaret Bakan’ı Ömer Bolat, “Londra ziyaretimiz çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezimiz ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından düzenlenen, “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi”nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kur’an-ı Kerim’de yer alan, ruha şifa olan ayet-i kerimelerin, çeşitli kelam-ı kibar örneklerini hat sanatıyla buluşturan sergi, İslam sanatları özelinde de farklı bir bakış açıları sunuyor. Bu değerli sergiyi düzenleyen Albayrak Grubuna ve ev sahiplikleri için Yunus Emre Enstitümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Londra Büyükelçi Osman Koray Ertaş ise; “Hat sanatının büyük bir mana bulmuş bu halini Albayrak Grubu’nun büyük çabası sonucu Londra’da sanat severlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yunus Emre Enstitümüz ile birlikte bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyada ülkemize ve milletimize ait olan kadim değerleri sunmaktan gurur duyuyoruz” İfadelerini kullandı.

Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü ise şunları söyledi;

Albayrak Grubu olarak 11 yıl önce başladığımız hat yolculuğunda 3 milyonu aşkın sanatseverle buluştuk. Geçmiş medeniyetlerimiz hat sanatını her zaman el üstünde tutmuş zirveye taşımıştır. Bizler de Albayrak Grubu olarak hat sanatını el üstünde tutuyor ve yarınlarımıza eserler bırakıyoruz. Bize bu sergiyi gerçekleştirmekte desteklerini esirgemeyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İlgi gösteren ve destek olan herkese teşekkür ederiz”





Yunus Emre Enstitüsü Londra Koordinatörü Mehmet Karakuş ise “Bugün Londra Yunus Emre Kültür Enstüsü olarak Ruha Şifa Hüsn-ü Hat eserlerine ev sahipliği için kapılarımızı açtık. Yunus Emre Enstitüsü olarak İngiltere ile Türkiye arasındaki kültürel köprü görevini üstleniyoruz. Ruha Şifa Hat sergisi ile bu sürece katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Albayrak Medya grubuna ve diğer paydaşlara çok teşekkür ediyoruz.

Albayrak Grubu’ndan sanata ve ruh sağlığına katkı

Sanatı toplumsal iyilikle buluşturma misyonunu sürdüren Albayrak Grubu, bu sergiyle sadece kültürel mirasın korunmasına değil, ruh sağlığına dikkat çekilmesine de öncülük ediyor. Sanatın dönüştürücü ve onarıcı gücüne inanan kurum, bu yönüyle örnek bir kültür-sosyal fayda birlikteliği sunuyor.

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde maneviyat ve estetik buluşması

Serginin ev sahibi olan Londra Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültür ve sanatının dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi, bu anlamda hem sanat hem de bireysel iyilik hâli arayışında olanlara yeni bir pencere açıyor.





Sergi, 20 Mayıs tarihine kadar tüm ziyaretçilere açık olacak. Hat sanatının zarafetini ruhun derinliklerine taşıyan bu özel seçki, Londra’daki sanatseverleri estetik ve maneviyat dolu bir yolculuğa davet ediyor.





Merak edenler hattapsikoloji.com adresi üzerinden sanal olarak sergiyi ziyaret edebilirler.



