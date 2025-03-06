Albayrak Hat Eserleri Sergisi KKTC'de

Albayrak Hat Eserleri Sergisi dost ve kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) misafir oldu. Ramazan’ın ilk günlerinde, 453 yıldır faaliyetini sürdüren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşan serginin dün açılışı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen sergi açılışında Akdeniz’de barış ve adalet vurgusu yapıldı. Devlet yetkililerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergi, 31 Mart’a kadar Lefkoşa Bedesten’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bin yılı aşan köklü tarihi ile önemli bir kültür ve maneviyat merkezi olan Bedesten’de ziyaretçilerini ağırlayan sergiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, KKTC Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Yrd. Doç. Bülent Taşel, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Yerleşkesi Rektörü Enver Arpa, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Girne Amerikan Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Müdürü Simge Erdal, Girne Amerikan Üniversitesi Genel Sekreteri Aylin Ayhan, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Danışmanı Ceren Sakka ve KEİ Ofis Koordinatörü Erol Öz katıldı.

TARİHİMİZE ÖNEM VERİYORUZ

Hat eserleri sergisini KKTC’ye getirdikleri için Albayrak Grubu’na teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “1571 yılından beri bu topraklarda vermiş olduğumuz mücadeleyle, kendi kimliğimizde, kültürümüzle, maneviyatımızla var olan merkez Anadolu’dan hep esinlenerek bu mücadeleyi sürdürdük. Hat koleksiyonu denildiğinde bundan yüzyıllar önce Osmanlı Devleti'nin çok önemli şahsiyetlerinin çizdikleri, yazdıklarının önemli bir şeyi ifade ettiği dolayısıyla bizim kültürümüzün ve medeniyetimizin yansıtıldığı tarihimizle, verdiği mesajla geçmişten geleceğe, bugün ve yarının belki köprüsünü oluşturabilecek bu mesajların bizler içinde fevkalade önemli olduğunu değerlendiriyorum. Böylesine güzel bir sergiyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve tarihi Bedesten’de gerçekleşiyor olmasının da ayrı bir önemi var” dedi.

KÜLTÜREL MİRASI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Tatar sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak geçmişimize önem veriyoruz. Dünyayla çeşitli sıkıntılarımız olabilir çünkü biz hala daha tanınma mücadelesi veriyoruz. Güney Kıbrıs’ın bize yaptığı haksızlıkla BM’nin aldığı kararla hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk egemenliğini, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özlüğünden gelen muhtezem haklarını tanınma ısrarına rağmen burada dünya dilini kullanarak geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz ve çok önemli bir kültürel mücadeleye, tarihe fevkalade önem vererek bu medeniyeti ve kültürel mirası geleceğe taşıyabilmek için olağanüstü bir gayret ve çaba içerisindeyiz.”

EŞSİZ BİR KOLEKSİYON

“Hat sanatı sadece güzel yazılar yazmak değildir” diyen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, hat sanatının bir ruh, medeniyet ve inancın tezahürü olduğunu kaydetti. Tümer, geçmişten bu yana titizlikle korunmuş nadide parçaların yer aldığı koleksiyonun sanatseverlerle buluşmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise “Albayrak olarak kalıcı değerler üretmenin en önemli ayağının kültürel faaliyetler olduğunun bilincindeyiz. Bugün sizlerle buluşturduğumuz Hat Eserleri Koleksiyonu-muzun en güzide eserleri de bu amaca mahsustur” açıklamasında bulundu.







