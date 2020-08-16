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Hayat Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?
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​Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?

Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı?

Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı? sorusunun cevabını bazı insanlar tarafından merak konusu. Peki Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı? İşte Diyanetin cevabı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Rükuya veya secdeye giderken pantolonu çekmek namazı bozar mı? sorusuna şu yanıtı verdi:

Kişi namaz kılarken, namaza halel getirecek hareketlerden kaçınmalı, azalarını kontrol ettiği gibi, kalbini de Allah’a yöneltmelidir. Namaza aykırı olup ‘amel-i kesîr’ olarak nitelenen hareketlerin namazda yapılması namazı bozar.

Amel-i kalîl denilen, basit hareketler ise namazı bozmaz. Amel-i kesîr için net bir tanım yapma imkânı olmamakla birlikte, tanımlardan birinde dışarıdan gözlemleyen kişide, namazda olunmadığı izlenimini verecek kadar hareket etmek şeklinde izah edilmiştir. Amel-i kalîl ise bunun zıddıdır.

Diğer bir tarife göre de iki el ile yapılması adet olan işler amel-i kesîr, bir el ile yapılan işler ise amel-i kalîldir.

Zorunlu olmadıkça pantolonu veya elbiseyi rükûya veya secdeye giderken çekmek, namaz dışı bir işle meşguliyet olduğu ve namazda olması gereken huşûya aykırı düştüğü için mekruhtur, fakat namazı bozmaz (Kâsânî, Bedâî’, I, 215; Merğînânî, el-Hidâye, II, 16,17). Pantolonu amel-i kesîr sayılacak bir tarzda çekmek ise namazı bozar.

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