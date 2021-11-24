Medicine Hospital Yöneticileri, Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle hastanenin Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü ziyaret ettiler. Başhekim Dr.Çağrı Serdar ELGÖRMÜŞ, Başhekim Yardımcısı Bahadır ÇANGAL, Hastane Müdürü Vasfiye Ulaş ve İnsan Kaynakları Müdürü Erkan Erkaya’nın ziyaretinde, Medicine Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü hocalarından Dt.Mete Yıldır ve Dt.Mustafa Orkun Ertuğrul, ağız ve diş sağlığının farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla bu günün çok özel ve anlamlı olduğunu dile getirdiler.

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nın önemine dikkat çeken Dt.Mete Yıldır ve Dt.Mustafa Orkun Ertuğrul, şunları aktardı: “Ağız ve diş sağlığı haftasını yaşadığımız şu günlerde şunu söylemek gerekir ki sağlık ağızda başlar. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için ağız ve diş sağlığına gerekli önemi vermeli bu konuda bilgili ve dikkatli olmalıyız. Ancak toplumumuzda ne yazık ki basit hastalıklar için doktora gitme yaygınken çok daha önemli olan ağız diş sağlığı sorunları için diş hekimine gitme sıklığının maalesef çok az olduğunu görüyoruz. Kişilerin de gayreti ve teşvik edildiği özellikle koruyucu programlarla toplumun ağız diş sağlığı sorunlarını aza indirebiliriz. Ağız ve diş sağlımız hakkında kulaktan dolma yanlış bilgiler edinmektense işin uzmanı olan diş hekimlerimizden öğrenmeliyiz. Düzenli kontrol ve muayenelerle sağlıksız dişlerin önüne geçmeli sağlıklı bir hayatın tadını çıkarmalıyız.”